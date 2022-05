Ceux qu’on choisit : une amitié salvatrice aux Éditions Jungle

Un one shot aux sujets sensibles, et à la positivité contaminante, disponible depuis le 12 Mai 22 aux Éditions Jungle. (+12)

Le décor :

« Quand nos amis deviennent notre famille de cœur … »

La rentrée des classes …

Winnifried se dirige malgré elle vers le lycée pour cette nouvelle rentrée qui l’angoisse fortement. Elle est déjà habituée aux signaux d’alerte que lui envoie tout son corps. Un peu comme une mini crise, à chaque pas qui la rapproche de l’établissement. Car, depuis longtemps, elle sait que chaque nouvelle année est le début d’une solitude obligatoire. Pendant l’été, elle a perdu de vue une de ses anciennes amies, et il est vrai qu’elle n’est pas comme tous les autres, entourée d’un cheptel amical !!!

Pendant que tous se retrouvent dans le hall et profitent de leurs retrouvailles, Wini tombe nez à nez avec Mathilda. Lorsqu’elles étaient encore petites, et, jusqu’au collège, elles étaient encore de vraies amies.

Mais, le temps fait toujours un sale effet sur les relations amicales, chacun part dans des établissements différents et/ou les cercles d’amies changent régulièrement au fil des années. Pourtant, ce jour-là, elle lui propose de la rejoindre à la pause déjeuner. Après une matinée plutôt assommante, elle rejoint Mathilda et ses amis/es qui remarquent tout de suite que celle-ci n’a rien pris pour se restaurer.

Puis, au cours de la classe d’art qui suit, elle rencontre April et Oscar, avec qui elle se lie rapidement d’amitié.

Le début de belles histoires amicales, qui vont lui permettre, petit à petit de se découvrir elle-même, de faire face à ses névroses et de les dépasser pour mieux s’accepter !!!

Le point sur la BD :

Basée sur les souvenirs de l’autrice, Sarah Winifred Searle, Ceux qu’on choisit aborde des thèmes forts directement liés au mal être adolescent. La peur du regard des autres. Les troubles alimentaires. La recherche de sa sexualité. Et, la difficulté à s’accepter. Une sorte de semi-autobiographie salvatrice, qui lui a également permis de se sortir de ce mal-être.

On entre dans la vie de Winnifried, alias Winie, et de ses angoisses au fil des rencontres, des rapports sociaux qu’elle essaye tant bien que mal de créer avec ses « nouveaux amis/es ». Les sujets sociaux sont abordés très « frontalement » à travers le scénario : le besoin d’être épaulée, comprise et surtout aimée.

Le scénario, aux Éditions Jungle, alterne entre pures situations drôles et adorables de l’adolescence, et conséquences de chaque actes qui se déroulent. A travers la réalité mais aussi, la création de fanzines qui lui permettent de s’exprimer plus facilement au travers de récits fantastiques, peu à peu, le cocon de protection se fissure pour laisser entrevoir le futur papillon !!!

L’autrice dessine des portraits aux traits arrondis, mi-comics/mi-réalistes aux couleurs douces.

La conclusion :

Une histoire que le lecteur prend rapidement à coeur tellement il colle à la réalité !! Ceux qu’on choisit, c’est souvent ceux qui nous comprennent au plus profond de nos êtres. Qui, avec bienveillance, nous accompagnent dans notre transformation en adulte confiant et bien dans sa peau ! Un one shot nécessaire à chaque préadolescent ou adolescent, pour comprendre qu’on est tous pareil au final et faire tomber les tabous et les carcans qui n’ont pas lieu d’exister !!!

C’est aux Éditions Jungle, et ça doit être vite sur le bureau de dans la chambre de ton adolescent !!!