Christelle la tourterelle – Editions Sarbacane

Christelle la tourterelle est un livre au format original, de Benoît Charlat, paru aux éditions Sarbacane, en juin 2021. Un livre qui s’inspire de la fable du Vilain Petit Canard, présentant un petit oiseau déplumé, sujet aux moqueries, qui deviendra une jolie tourterelle.

Christelle est une petite tourterelle. Elle n’a pas encore de plume, c’est un oisillon. Elle est seule dans son nid, et pourtant elle ne s’ennuie pas. Au creux de son nid, protégée par un bel arbre, Christelle prend son bain. La petite tourterelle mange sa compote à table, bien assise sur son tabouret. Elle danse aussi le cui cui vole, bien en rythme avec la musique. Christelle s’amuse beaucoup, elle fait également du trampoline et adore sauter. Son nid tout petit regorge de surprises, Christelle peut tout faire, même pipi sur son pot !

Le récit est très simple, fait de phrases courtes présentant la scène. Comme un imagier, les enfants vont découvrir un vocabulaire proche de leur quotidien, en suivant celui de la petite tourterelle dans son nid. Elle mange, fait pipi et s’amuse ! Ici l’on retrouve sur le fond, la fable du Vilain Petit Canard, avec un oisillon sans plume qui est moqué par d’autres animaux. Mais Christelle n’a que faire des moqueries, elle continue de s’amuser et de grandir, jusqu’au jour où son plumage sera radieux et la petite tourterelle devenue grande pourra prendre son envol. L’histoire est amusante, simple et efficace, adaptée aux jeunes lecteurs qui pourront enrichir leur vocabulaire, tout en grandissant et respectant les personnes différentes. Une jolie leçon de vie, drôle et moderne, dans un livre au format amusant et aux pages épaisses, faciles à prendre en main, pour les plus jeunes. Le dessin est simple, efficace, expressif, plutôt rond, offrant un univers coloré à découvrir.

