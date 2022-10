La route du bloc est un récit complet, de Lisa Sanchis, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Hors collection, en septembre 2022. Une bande dessinée qui évoque un sujet d’actualité, brûlant, avec cette vocation mise à mal par le malaise de l’hôpital public depuis plusieurs années.

En Islande, à la péninsule du Snaefell Snes, un couple est en vacances. Dans le véhicule, Benjamin explique qu’il s’épuise. Il doit courir sans cesse, pour parvenir à bien faire malgré tout. Il trouve que tout cela n’a plus de sens. Lisa, à ses côtés, écoute et continue à prendre des photos. Le couple s’arrête à un restaurant. Alors que Lisa regarde la carte, Benjamin se frotte les yeux, il soupir et finir par s’effondrer sur la table. Sa tête tourne, il s’excuse, remet sa veste et sort du restaurant. Il va dans la voiture, pour s’allonger et dormir. Lisa mange seule au restaurant. Elle paie l’addition, avant de retrouver la voiture. Elle constate que Benjamin dort profondément et décide de le laisser tranquille. Depuis deux ans, Benjamin travaille 90 heures par semaine et marche 12 km par jour.

Le récit présente la vie de Benjamin, chirurgien. Un parcours du combattant, de la vocation depuis l’enfance à la désillusion et l’épuisement, en passant par les années d’études. La bande dessinée est intéressante et bien décrite, avec cet épuisement visible au début de l’ouvrage, mais aussi et surtout, tout le parcours de cet enfant fasciné depuis tout petit par le fait de réparer les corps. Un long périple, fait de joies et de drames, démontrant aussi les malaises rencontrés dans différents hôpitaux, les espoirs, les désillusions, les vocations… L’album est riche, le ton se veut parfois amusant, les références sont plaisantes, permettant à tout le monde de découvrir aussi l’envers du décor, ce métier beau, cet engagement. Le dessin est simple, plutôt efficace et assez plaisant, avec un trait rond.

La route du bloc – Une vocation à l’épreuve du réel est un album intéressant, des éditions Delcourt. Un récit complet instructif, pédagogique et amusant, qui présente, à travers le difficile parcours de Benjamin, les difficultés à devenir chirurgien et les épreuves harassantes pour sauver des vies, chaque jour.

Lien Amazon