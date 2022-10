Le livre le plus vendu au monde revient avec cette édition 2023 ! En effet, le Guinness World Records 2023, est paru en septembre 2023, aux éditions Hachette, et est la référence mondiale dans le domaine des records, des plus incroyables aux plus improbables, en passant par les plus exceptionnels.

C’est par une photographie incroyable, d’une personne debout sur une montgolfière à la plus haute altitude, que débute le bel ouvrage. Un petit paragraphe, par la suite, invite à commencer un voyage dans le monde extraordinaire des records en prenant de la hauteur, à 4km au-dessus de la Terre. Rémi Ouvrand, un français, en novembre 2021, habillé en cosmonaute, a décidé de prendre un selfie à 4 016m, au-dessus de Châtellerault, dans la Vienne. L’homme s’est mis debout, au sommet d’une montgolfière, pilotée par son père, pour le Téléthon.

Un sommaire, très illustré, est à découvrir, proposant ainsi différents thèmes autour des records. On y retrouve le système solaire, la vie sur la Terre, le corps humain, les exploits incroyables, de faire un tour du monde, de découvrir des ingénieries épiques, des divertissements, un monde moderne et le monde sportif.

L’ouvrage est riche, curieux, intéressant, fascinant, aberrant, par moments, avec des records de toutes sortes ! Les candidatures viennent des quatre coins du monde, et même de l’espace… En effet, cette édition va au-delà de notre monde, accordant ainsi une plus large place au cosmos, avec les plus grands lacs extraterrestres, le plus grand système d’anneaux, l’endroit le plus froid de l’univers, le trou noir le plus massif… Car le livre se veut aussi instructif, avec des records dans l’espace, mais aussi auprès des animaux et drôles de bestioles, les exploits, les géants de jardin, les bizarreries du corps humain, et bien d’autres choses encore curieuses et étonnantes. De nombreuses illustrations, photographies accompagnent ces petits paragraphes explicatifs, simples, clairs et efficaces.

Le Guinness World Records 2023 est une nouvelle édition spectaculaire, des éditions Hachette, qui invite à revivre les records les plus fous, incroyables, fascinants, curieux, qu’ils soient sur Terre, dans les airs, ou dans l’espace. Un livre très complet, qui ne montre pas que des défis étranges, mais aussi la beauté et les bizarreries étonnantes de notre monde.

