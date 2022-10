Être montagne – Ed. Sarbacane

Être montagne est un album de Jacopo Starace, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2022. Une aventure fantastique, une course contre la montre d’un frère pour sauver sa sœur, d’une épidémie terrible, mortelle, qui a déjà emporté leurs parents.

Dans la forêt, un jeune homme cherche et fouille dans la terre. Il finit par trouver quelque chose. Non loin de là, sur une grosse bestiole, une jeune fille attend et s’impatiente. Elle se demande ce que son frère fabrique, elle aimerait rentrer au village. Soudain, son frère l’appelle. Il demande à Paille de venir, car il l’a trouvée ! Paille sourit, sur le dos de sa grosse bestiole. Elle demande à Forficule d’avancer. Myco trouve que l’équipe de recherche avait bien caché la batterie. Il a eu de la chance de tomber dessus. Avec la batterie, ils vont pouvoir faire fonctionner la radio. Paille, curieuse, demande à son frère pourquoi la batterie a été cachée. Myco lui explique que l’objet est très précieux et il ne fallait pas qu’un voleur le trouve… De plus, l’équipe de défense a arrêté deux voleurs, il n’y a pas si longtemps que ça.

Le récit, de 192 pages, semble dense, mais l’ensemble se lit assez facilement, et rapidement. On découvre un grand frère et une petite sœur, qui ont perdu leurs parents, lors d’une grande épidémie, qui n’a épargné aucun village, endeuillant chaque foyer. Mais les êtres montagnes ont donné l’antidote, pour sauver les êtres fourmis. Une croyance pour certains, une bêtise pour d’autres, mais lorsque l’épidémie refait surface, Myco n’attend pas que les êtres montagnes réapparaissent, pour peut-être sauver sa sœur. Il entreprend un voyage dangereux, une course contre la montre et la mort.

La bande dessinée présente un univers de petites personnes, de la taille des fourmis, qui vont devoir faire face à une nouvelle épidémie. Dans cette atmosphère pesante, inquiétante, on parle aussi de croyance, d’espoir, de personnes qui agissent, de survie, d’écologie, de désillusions, d’entraide, de sacrifices… Le graphisme est doux, avec un trait très fin, assez épuré dans l’ensemble. L’atmosphère particulière se dégage grâce au choix des couleurs.

Être montagne est un album plaisant, touchant et captivant, des éditions Sarbacane, qui présente un récit d’aventures, dans un monde hostile. Une quête, pour la survie, une course contre la montre, un parcours semé de dangers et d’embuches, mais aussi de rencontres et de découvertes.

Lien Amazon