Bulle dans sa bulle – Ed. Grasset jeunesse

Bulle dans sa bulle est un album de Christian Demilly et Audrey Calleja, paru aux éditions Grasset jeunesse, en septembre 2022. Un livre plein de douceur, poétique, qui invite à découvrir un enfant qui aimerait ne pas se lever, que le temps s’arrête par moments, qu’il ne pleuve que la nuit…

Bulle est un enfant, il n’est pas une bulle ! Il n’est pas transparent, pas léger comme l’air, il ne sait pas voler et jamais il ne déambule au gré du vent. Bulle n’aime pas se lever le matin, parce que c’est trop tôt. Mais il n’aime pas non plus se lever à midi, parce que c’est trop entre les deux. Enfin, il n’aime pas se lever l’après-midi, parce que c’est trop tard ! Il n’aime pas, non plus, ce lever le soir, il trouve cela trop bizarre ! Il ne songe même pas à se lever la nuit…

Bulle est un enfant, qui découvre le monde, le rythme de la journée, le temps, les goûts, les choses, le rangement, le rêve, la peur, le noir… A travers différents thèmes, qui touchent les enfants, l’album invite à suivre Bulle, un enfant qui exprime ce qu’il ressent suivant les situations. Aussi, il dit ce qu’il aime ou n’aime pas, ce qui peut le contrarier, la vie, la journée, le monde qui l’entoure. Une observation poétique, pour découvrir aussi que la vie est belle, même s’il y a des choses que l’on aime moins, pour apprendre à prendre sur soi, s’aimer et se construire. Le texte est doux, rythmé, plaisant à lire, mis en page avec les illustrations. Le dessin est tout aussi doux, avec des couleurs acidulées, tendres, ainsi qu’un trait fin et plutôt rond.

Bulle dans sa bulle est un album tendre et poétique, des éditions Grasset jeunesse, qui présente un enfant dans sa coquille. Un récit curieux et doux, une ode à la vie, qui propose d’accepter les choses, même si elles ne se présentent pas toujours comme on le souhaiterait.

