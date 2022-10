Le recyclage de mégots

Pour ne pas évoquer l’humanité tout entière, environ 90 personnes sur 100 stipulent que la cigarette pollue notre environnement. Non seulement la fumée pollue l’air, mais également son emballage et ses mégots mettent une dizaine d’années pour se dégrader. Autrement dit, une conséquence néfaste sur tout ce qui nous entoure et que nous respirons. Sans parler de la pollution de l’air, le recyclage des mégots ressoude en partie les dégâts sur la surface terrestre. Ainsi, il est important de comprendre la raison et le mode de recyclage des mégots.