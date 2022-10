Métro boulot boulot – Ed. Delcourt

Métro boulot boulot est un one shot, de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, paru en septembre 2022. Une bande dessinée de Germain Huby, un brin acerbe, absurde et décalé, qui vient ici décortiquer notre société, à travers notre relation avec le travail.

Une adolescente affirme à sa maman que lorsqu’elle sera grande, elle sera psychologue. La mère félicite sa fille, mais pense également qu’elle peut viser bien plus haut ! Elle lui propose de devenir chirurgienne, par exemple… La fille l’interroge. La mère explique que les chirurgiennes sont des docteures qui ouvrent le ventre des gens et qui réparent les organes malades. La mère continue ses explications, avec les infirmières qui épongent tout le sang qui s’échappe du corps. Parfois, il y a vraiment beaucoup de sang qui coule, et cela peut finir par tuer le patient ! Du coup, ils sont obligés de remettre du sang d’autres personnes dans le malade, afin qu’il puisse rester en vie. L’adolescente reste sans voix, comme traumatisée. Depuis une autre pièce, une voix s’écrit, répliquant que cela est du très haut niveau, et qu’il va falloir rappeler la psychologue…

C’est par une saynète de vie familiale assez cinglante que débute cet ouvrage d’humour assez acerbe et décalé. Ainsi, c’est par un vœu d’enfance, qui est rapidement réduit à néant, que commence ce rapport au travail. Tout va y passer, jusqu’à la retraite, bien évidemment, en passant par toute sorte de travail, au bureau, à l’hôpital, au retour à la maison, au premier rencard par des coaches en ligne, et bien d’autres choses. La bande dessinée présente donc des saynètes, de la vie quotidienne et du boulot, de femmes, d’hommes, d’enfants, de couples et personnes âgées, plutôt absurdes, décalées, cinglantes… C’est assez surprenant, parfois amusant, parfois déroutant, cela ne plaira pas à tout le monde, tellement ça décape par moments. Le dessin est simple, avec un trait fin, sans dynamisme réel.

Métro boulot boulot est un nouveau titre de la collection Pataquès, des éditions Delcourt. Un album à l’humour décalé et acerbe, qui vient décortiquer notre relation avec le travail, de l’enfance à la retraite, à travers des saynètes absurdes et décapantes.

