Les Années New Wave 1978-1983 : The Clash, Joy Division, The Cure, Talking Heads et les autres racontés par JD Beauvallet

The Clash, Joy Division, The Cure, Talking Heads, –Sonic Youth, Tom Tom Club, Suicide, Gang Of Four, Siouxsie and the banshees, XTC, The Wire, The Human League pour ne citer qu’eux… Cet ouvrage très complet analyse les albums qui ont marqué l’histoire de la new wave entre 1978 et 1983.

Vous cherchez l’album de votre artiste ou groupe New Wave préféré ? Concoctée par le critique musical et cofondateur des Inrocks, Jean-Daniel Beauvallet, cette « discothèque » idéale s’adresse à tous les passionnés qui veulent en savoir plus sur ce courant musical qui rythma la fin des 70’s et le début des 80’s. Axé autour de chroniques et interviews, cet ouvrage très complet donne des informations essentielles sur les artistes et groupes majeurs au fil d’un classement chronologique qui permet de mieux situer les différents courants de la new wave. “De 1978 à 1983, dans un brassage d’idées et d’audaces p, la musique connaissait l’une de ses plus vertigineuses accélérations. Le mouvement punk avait ratiboisé, il fallait reconstruire. En mille mouvements internes, en mille secousses telluriques, la New Wave remodela en profondeur le paysage, ouvrant en grand des autoroutes vers le futur”. En juin 1975, au CBGB’s à New York, un jeune groupe nerveux The Talking Heads assure la première partie Ramones. C’est ce concert légendaire qui acte la naissance de la New Wave. Dans les sillage des Talking Heads, d’autres jeunes formations vont révolutionner le rock principalement en Angleterre « où la frénésie des sons neufs et l’émergence quasi mensuelle de nouveaux quartiers avec leurs mouvements propres » alimentent nouveaux rythmes, sons et grooves, inaugurant de nouveaux styles plus dansants. Durant ces cinq ans, ces musiciens vont dynamiter les canons de la pop et lui insuffler une bonne dose de punk, de jazz et de world music et de musique contemporaine. Des cheveux courts blonds peroxydés ou chevelures longues aux vêtements cintrés, de l’esprit communautaire aux affiches mélangeant effets visuels obtenus par ordinateur à de nouveaux alphabets géométriques, ces jeunes artistes inventent aussi l’imagerie de la New Wave. Nombreux sont les musiciens qui participent à son essor et à son anoblissement- The Clash, Joy Division, The Cure, Talking Heads-, à sa complexification Sonic Youth Tom Tom Club, Suicide, Gang Of Four, The Sisters Of Mercy – et à sa domination des charts – Blondie, Duran Duran, Big In Japan, Simple Minds, Depeche Mode. Cette anthologie explore l’univers protéiforme de la New Wave et dessine une histoire qui s’écrit encore aujourd’hui avec Depeche Mode, Simple Minds ou The Cure. JD Beauvallet est parti vivre à Manchester au début des années quatre-vingt. Il s’en souvient dans ce livre personnel, qui sélectionne les disques immanquables, compile inlassablement ses playlists, raconte les villes importantes de cette révolution et rencontre les artistes ou acteurs importants de ces quelques années toujours influentes. Plus qu’un simple guide de musique, l’ouvrage détaille pour chaque album des points expliquant son intérêt, les circonstances de sa création, et les raisons de son succés. Au fil de ces présentations, vous croiserez sous forme d’interview des stars de renommée internationale comme Mick Jones ( The Clash), John Lydon ( Sex Pistols, PIL), Morrissey ( The Smiths), Kim Gordon et Thurston Moore ( Sonic Youth) Peter Hook ( Joy Division, Gang Of Four), mais aussi des artistes oubliés mais talentueux tels Siouxsie Sioux (Siouxsie and the banshees), Ian MCCulloch ( Echo and The Bunnymen) ou Pete Sheeley ( The Buzzcocks) ainsi qu’une entrevue passionnante avec Daniel Miller fondateur du mythique label Mute (Depeche Mode Nick Cave Goldfrapp, Yazoo, Fad Gadget, Liars). Le livre rappelle aussi des artistes oubliés mais indispensables tels XTC, The Wire, The Human League, Pere Ubu, Devo, The Fall, The Go-Betweens et mentionne aussi la scène française, de Marquis De Sade à Kas Product, en passant par Jacno, Taxi Girl. Le texte contient des anecdotes fascinantes augmentées de 70 photos rares et inédites qui devraient ravir les aficionados. In-dis-pen-sa-ble pour tous les passionnés de musique New Wave.

Jean-Christophe Mary

GM Editions. 224 pages.