Chirurgie esthétique : combien de temps ça dure ?

Vous envisagez de recourir à une opération de chirurgie esthétique. Qu’il s’agisse d’une chirurgie du visage ou d’une chirurgie du corps, vous avez hâte d’en bénéficier car vous avez à de nombreuses reprises pu constater l’efficacité de cette intervention. Néanmoins, avant de vous lancer, vous souhaitez savoir combien de temps dure une opération de chirurgie esthétique. Répondre à cette question permet en effet de savoir si le jeu en vaut réellement la chandelle. Medicalys vous propose d’y répondre en détail ! Suivez le guide.

Découvrez toutes les informations sur la durée d’une chirurgie esthétique

Liposuccion, rhinoplastie, abdominoplastie ou encore augmentation mammaire, toutes ces interventions font partie des opérations de chirurgie esthétique les plus connues. Et pour cause, elles offrent, comme d’autres, à l’instar du lifting cervico-facial ou du lipofilling, des résultats spectaculaires. Toutefois, de nombreux patients se posent une question essentielle avant de bénéficier d’une telle opération de chirurgie esthétique : combien de temps durent les résultats obtenus ? Medicalys vous propose de vous dévoiler la réponse à cette question afin que vous puissiez décider en toute simplicité d’avoir recours à cette intervention.

Combien de temps dure une opération de chirurgie esthétique ?

Combien de temps dure une opération de chirurgie esthétique est une question revenant fréquemment dans la bouche des candidats à l’intervention. Néanmoins, la durée d’une opération de chirurgie esthétique dépend essentiellement du type d’intervention choisi. Il peut ainsi s’étendre de 30 minutes (par exemple pour une liposuccion d’une zone ou des injections esthétiques) et peut aller jusqu’à trois heures (par exemple pour une abdominoplastie ou un mommy makeover). Pour connaître la durée d’une opération de chirurgie esthétique, il faut donc vous rapprocher d’un chirurgien esthétique et lui indiquer la ou les opérations de chirurgie esthétique envisagées.

Combien de temps dure le résultat d’une opération de chirurgie esthétique ?

La grande majorité des résultats d’une opération de chirurgie esthétique sont définitifs. Cette notion de résultats permanents reste néanmoins à prendre avec du recul car certains sont parfois conditionnés à certains facteurs. Medicalys vous propose de vous présenter en détail la durée des résultats des opérations de chirurgie esthétique. C’est parti !

Les opérations de chirurgie esthétique soumises aux facteurs extérieurs

En matière de chirurgie esthétique, certaines interventions sont dites définitives mais la durée de leurs résultats dépend de certains facteurs. Parmi ces interventions, on compte notamment toutes les formes de lifting (lifting cervico-facial, lifting frontal, lifting temporal, lifting des fesses, lifting des bras, lifting des cuisses). Le lifting, qu’il s’agisse d’un lifting du corps ou d’un lifting du visage, a vocation à corriger le relâchement cutané et les excédents de peau. Il permet donc de rajeunir la zone traitée et de lui offrir une belle tonicité. Toutefois, même si le résultat obtenu est spectaculaire, il n’est pas définitif car le temps va reprendre son œuvre une fois l’intervention réalisée. Le vieillissement cutané peut alors être plus ou moins rapide en fonction de l’hygiène de vie du patient.

Le lipofilling et la liposuccion font eux partie des interventions de chirurgie esthétique offrant des résultats définitifs mais soumis à condition. Pour ces derniers, il ne s’agit toutefois pas des potentiels méfaits du temps mais de la nécessité de maintenir un poids stable après l’intervention. Et pour cause, qu’il s’agisse de la liposuccion ou du lipofilling, il est essentiel de maintenir un poids stable car, pour le premier, cela évite que la graisse puisse revenir dans la zone traitée, et pour le second, qu’elle augmente ou qu’elle diminue trop significativement dans la zone traitée. Au final, si le patient veille à adopter une bonne hygiène de vie pour maintenir son poids, le résultat de ces opérations de chirurgie esthétique est définitif.

Quelles sont les opérations de chirurgie esthétique définitives ?

En matière de chirurgie esthétique, de nombreuses interventions offrent des résultats totalement définitifs. On compte ainsi la rhinoplastie, la génioplastie, l’augmentation mammaire (même si les implants mammaires peuvent être retirés), les implants fessiers, les implants de mollets ou encore les chirurgies intimes pour hommes et femmes (à l’exception de l’hyménoplastie et de la vaginoplastie). Les patients optant pour l’une de ces opérations de chirurgie esthétique ont donc la garantie qu’ils profiteront pour le restant de leurs jours des résultats de l’intervention. Attention toutefois, cette notion de résultat définitif après opération de chirurgie esthétique n’inclut pas les causes imprévisibles telles que les accidents ou les chutes qui pourront, bien sûr, altérer le travail réalisé par le chirurgien esthétique.

Comment faire durer les résultats d’une opération de chirurgie esthétique ?

Pour faire durer les résultats d’une opération de chirurgie esthétique, il est important d’adopter les bons gestes. Après une opération de chirurgie esthétique, il est ainsi recommandé d’avoir une bonne hygiène de vie, c’est-à-dire, de manger sainement et équilibré, de pratiquer une activité sportive ou encore, d’éviter de fumer et de boire trop d’alcool. Pour bénéficier dans la durée des résultats d’une chirurgie esthétique, il est également recommandé d’éviter les sports ou activités pouvant être à l’origine de coups involontaires, comme les sports de combat. Enfin, pour faire durer une opération de chirurgie esthétique, il est bien sûr essentiel de suivre toutes les recommandations émises par le chirurgien esthétique telles que la bonne prise du traitement post-opératoire, l’application de crèmes cicatrisantes ou encore, la non exposition de la zone traitée au soleil.

Quand refaire une opération de chirurgie esthétique ?

Lorsqu’un manque de vigilance (accident) ou un certain laisser-aller ont engendré le retour du facteur source de complexe, par exemple des kilos en trop ou un relâchement cutané marqué, une nouvelle intervention de chirurgie esthétique peut être envisagée. Refaire une opération de chirurgie esthétique va en effet permettre d’éliminer les sources du complexe. Ces dernières seront identifiées par le chirurgien esthétique qui proposera l’opération de chirurgie plastique la plus adaptée pour répondre au mieux aux besoins du patient. Une fois réalisée, le patient devra s’attendre, comme pour sa première opération de chirurgie esthétique, à des suites-opératoires pour lesquelles il devra scrupuleusement respecter les recommandations du chirurgien esthétique.

Comment refaire une opération de chirurgie esthétique ?

Si vous constatez que la zone que vous avez déjà corrigée grâce à la chirurgie esthétique présente à nouveau des imperfections et que cela est source de complexe, sachez que vous pouvez tout simplement vous rapprocher de votre chirurgien esthétique pour qu’il la corrige, par exemple améliorer les contours des fesses après des implants fessiers. Il peut d’ailleurs s’agir de modifications à la suite d’une première intervention, on parle alors d’une opération secondaire. Pour en savoir plus sur la faisabilité d’une nouvelle opération de chirurgie esthétique, le moyen le plus simple est de contacter un chirurgien esthétique. Ce dernier vous indiquera les démarches à suivre et les éventuels examens à effectuer.

Découvrez toutes les informations sur les opérations de chirurgie esthétique en Tunisie

Vous connaissez à présent tout ce qu’il y a à savoir sur la durée d’une opération de chirurgie esthétique. Vous êtes ainsi plus convaincu que jamais de la nécessité pour vous de recourir à une opération. Néanmoins, avant de vous lancer, vous souhaitez en savoir plus sur les opérations de chirurgie esthétique en Tunisie car tout le monde en parle et, à votre tour, vous hésitez à vous lancer. Medicalys, l’agence de chirurgie esthétique de référence en Tunisie vous propose donc de vous dévoiler toutes les informations sur une opération de chirurgie esthétique en Tunisie.

Comment se déroule une opération de chirurgie esthétique en Tunisie ?

Lors d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie, le patient est pris en charge de A à Z. Il est ainsi accompagné à chaque étape de son séjour médical en Tunisie afin qu’il se sente totalement à son aise. Dans le détail, lors d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie, le patient est conduit le jour même de son arrivée au pays du jasmin au cabinet du chirurgien esthétique en Tunisie afin de réaliser sa visite préopératoire. Le lendemain, il est conduit à la clinique où il est accueilli par un personnel soignant très attentionné. Le chirurgien esthétique réalise alors l’intervention puis il reste à la clinique pour une à deux nuits ou sort le jour même si son état le permet. Il profite alors d’une convalescence à l’hôtel où un infirmier passe quotidiennement afin d’effectuer les soins post-opératoires. Enfin, il est reconduit à l’aéroport et accompagné dans toutes les formalités d’enregistrement afin que le retour soit le plus doux possible.

Quel résultat après une opération de chirurgie esthétique en Tunisie ?

Les résultats offerts par une opération de chirurgie esthétique en Tunisie sont aussi qualitatifs que ceux obtenus en France. Et pour cause, les chirurgiens esthétiques en Tunisie sont reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise, quant aux cliniques en Tunisie, il est de notoriété publique qu’elles sont de très haute qualité ! Le résultat avant-après chirurgie esthétique en Tunisie est donc très satisfaisant pour tous les patients ayant recours à une intervention au pays du jasmin.

Combien coûte une opération de chirurgie esthétique en Tunisie ?

Le résultat d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie est d’autant plus satisfaisant que le prix exigé est très inférieur à celui demandé en France. Beaucoup de patients demandent combien coûte une opération de chirurgie esthétique en Tunisie et, en général, ils sont satisfaits de la réponse ! En effet, le prix d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie est, à minima, 50% inférieur à celui exigé en France. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux patients privilégient une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. Pas chère, sûre et efficace, elle n’offre que des avantages. Pour en savoir plus sur une opération de chirurgie esthétique en Tunisie, nous vous invitons à contacter Medicalys, l’agence de référence pour une intervention esthétique au pays du jasmin. En utilisant leur formulaire dédié, l’un de leurs conseillers spécialisés reviendra vers vous dans les plus brefs délais.