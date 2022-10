Le triathlon Audencia La Baule : résumé d’une réussite

Une grande réussite, c’est le mot qui peut décrire le Triathlon Audencia La Baule, qui s’est déroulée le 16 au 18 septembre dernier. Plusieurs centaines de participants venus de France et des autres pays européens ont débarqué pour participer à Evènement. Cette année, le Triathlon Audencia La Baule s’est démarqué des précédentes éditions. Voici alors le résumé de cette 35e édition.

Les Championnats d’Europe jeunes

L’une des nouveautés dans cette 35e édition, les Championnats d’Europe Jeunes est une collaboration entre Europe Triathlon et Audencia. 11 épreuves partagées en de nombreuses étapes sont au rendez-vous. Les ½ finales hommes et femmes se sont déroulées le 16 septembre avec 2 km de course à pied, 8 km de vélo et 300 m de natation. Quant aux finales hommes et femmes, elles se sont déroulées le 17 septembre. Et pour le Tri-Relais Mixte, la finale s’est passée le 18 septembre. Pour en savoir plus sur les nouveautés de cette 35e édition, rendez-vous sur le Site officiel de Evènement.

Samedi 17 septembre 2022

La journée du 17 septembre est marquée par 3 catégories

– Le Tri-relais entreprise et collaborateur

800 équipes ont été présentes sur la ligne de départ de la catégorie Tri-relais entreprise et collaborateur. Ambiance et météo, toutes les conditions étaient réunies pour encourager les participants. Le but est de vivre ensemble un défi sportif afin de consolider l’union entre les collègues. L’Airbus Atlantic 1 a devancé l’EY Team et l’Airbus Atlantic 2, avec un temps de 0 h 53 min 13 s

– Le Tri-Relais Grand Public, Challenge Handisport et Challenge Etudiant

31 équipes handisport se sont inscrites dans cette catégorie, dont les quelque 610 athlètes. L’épreuve Tri-relais Grand Public, Challenge Handisport et Challenge étudiant est composé de 5 km de parcours à pied, 20 km de vélo et 500 m de nage.

– Le Relai Mixte Elite et le Triathlon des légendes

Pour 2022, 25 équipes composées d’hommes et de femmes se sont opposés pendant le Triathlon des légendes et le Relais Mixte Elite. L’épreuve est répartie comme suit : 8 km de vélo, 300 m de natation et 2 km de parcours à pied. L’équipe de Poissy Triathlon 1 a conquis la première place, suivie de près par BAYERN de Monique et les Sables de Vendée Triathlon.

Dimanche 18 septembre 2022

Encore trois épreuves pour la journée du 18 septembre 2022

– La Distance S

Handisport et valides, amateurs et confirmés, près de 1200 participants se sont présentés sur la ligne de départ. Avec un temps de 58 min et 50 s, Axel Hamon a pris la première place du podium, devant Virgil Dubreuil et Thimeo Havet.

– Le Tri-Avenir

À partir de midi, c’est le tour des enfants de 8 à 11 ans. Ces jeunes participants ont effectué 50 m de natation, 2 km de vélo et 400 de parcours à pied. La catégorie minimes et benjamins, qui regroupe les enfants de 12 à 15 ans, s’est lancée quelques instants auparavant avec un parcours composé de 100 m de natation, 3,6 km de vélo et 1 km de parcours à pied.

– La Distance M

La distance M, l’épreuve la plus rude, a réuni près de 1000 sportifs. Après avoir pris le départ, Antoine Duval ne s’est pas laissé faire et termine en pole position avec un temps de 1 h 50 min 6 s, suivi de près par Nathan Lessmann et Aurelien Raphaël.