Rosa Bonheur et Les plus belles natures mortes – Ed. Larousse

Rosa Bonheur et Les plus belles natures mortes sont deux beaux ouvrages, des éditions Larousse, parus en août 2022. Deux titres curieux et riches, qui viennent offrir des informations autour de l’art, sur une des plus grandes pionnières de la peinture, ainsi que sur l’histoire des choses, à travers l’art.

Un sommaire débute les deux ouvrages, autour de Rosa Bonheur et des plus belles natures mortes. Deux grandes parties sont à retrouver, pour travailler et informer autour de l’artiste et du genre, avant de découvrir et retrouver les chefs-d’œuvre. Ainsi, pour Rosa Bonheur, on découvre le destin incroyable d’une icône féministe, alors que pour les natures mortes, on pourra retrouver un genre bien vivant. Un ouvrage propose une rétrospective inédite sur une des plus grandes pionnières de la peinture, tandis que l’autre offre un panorama unique sur la nature morte, de la préhistoire à aujourd’hui.

Les deux ouvrages sont fort intéressants, bien découpés et proposant de revenir sur un bon nombre de chefs-d’œuvre. Ainsi, après une présentation très complète et documentée de Rosa Bonheur, ou du genre de la nature morte, à travers une partie riche et dense, on retrouve avec plaisir de beaux chefs-d’œuvre. A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa bonheur, avec plusieurs évènements, le premier livre vient enrichir cet anniversaire. Pour les natures mortes, une très grande exposition au Louvre, aura lieu du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023. Les deuxièmes parties présentent donc des œuvres, réparties en plusieurs chapitres, pour les comparer, différencier, et mieux les comprendre. Des paragraphes accompagnent cette observation, à chaque début de chapitre.

Rosa Bonheur et Les plus belles natures mortes sont deux ouvrages, des éditions Larousse. Deux livres riches et denses, très complets et intéressants, qui viennent présenter une rétrospective sur l’une des plus grandes pionnières de la peinture et offrir un panorama unique sur le gendre de la nature morte.

Lien Amazon