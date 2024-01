METALLICA – La Totale : les 180 chansons du groupe décortiquées par Benoît Clerc!

A l’occasion des 40 ans de Metallica, les éditions E/P/A publie un magnifique ouvrage réunissant les 180 chansons du groupe. Entre ombre et lumière, Benoît Clerc décortique minutieusement la genèse de titres iconiques bâtis par le quatuor de Los Angeles.



Des débuts à Los Angeles en 1981 avec l’album « Kill’Em All” à la mise à feu, « Ride The lightning » (1986), l’ascension avec « Master Of Puppets » et « …And Justice For All » à la gloire mondiale avec « Metallica (1991) jusqu’au récent “72 Seasons” (2023) , cet ouvrage raconte en détails l’itinéraire du groupe et revient sur leur imposante discographie où chacune des 180 chansons est ici analysée. Ce magnifique ouvrage raconte en 598 pages l’histoire d’un groupe hors norme aura livré sur quatre décennies des titres brutaux et survoltés, de « Hit The Lights » à « Inamorata » Metallica la Totale dévoile les secrets entourant la genèse et la réalisation de ces 180 chansons enragées qui composent l’œuvre de ce groupe unique au monde. Le livre s’ouvre sur l’histoire de la composition du groupe complétée par des portraits de chacun de ses membres et des informations sur l’apparition et la diffusion du trash metal au début des 80’s. Dans les chapitres suivants, on découvre l’histoire des chansons accompagnées de photos capturant sur le vif des de scènes de la vie des musiciens dans lesquels peut s’immerger le lecteur.

On y découvre les inspirations, les rencontres, mais aussi les déboires, les amitiés, les conflits qui font la trame existentielle mouvementée de chaque titre. On y apprend que certains titres sont issus d’une improvisation solitaire dans une chambre d’hôtel tel « Nothing Else matters » inspiré par le mal du pays ressenti par James Hetfield pendant la longue tournée du Damage Justice Tour » ou encore “The Unforgiven” écrit aussi par James Hetfield sur toute une vie dédiée à contenter les autres au lieu de se concentrer sur sa propre existence. Foisonnant de références aux maîtres du heavy metal et de la new wave of british heavy metal, la discographie des californiens est sans pareille sur la scène rock mondiale, parsemée de tubes intemporels tels que « Enter Sandman », «Nothing Else Matters » ou encore « The Unforgiven ».

Toute l’histoire de Metallica est sous le prisme de cet ouvrage intemporel où chacune des chansons et chacun de ses membres est passé au crible . Souvent copié, mais jamais égalé, Metallica a su transformer un hard rock underground en un courant metal acclamé sur les plus grandes scènes de la planète, écoulant ses albums par dizaines de millions d’exemplaires. De « Hit The Lights » à « Inamorata titres aux puissants riffs de guitare, voix rugissantes, et paroles dérangeantes, voilà un livre qui présente Metallica sous un nouvel angle très original. Metallica La Totale, une véritable ode aux dieux du metal !

Jean-Christophe Mary

METALLICA – La Totale. Edition : E/P/A. 598 pages