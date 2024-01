Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles – Ed. Grasset

Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles est un ouvrage de Nicole Claveloux, qui revient en vente, 50 ans après sa parution. Un ouvrage des éditions Grasset, une réédition à l’identique, pour pouvoir revivre cette belle et curieuse aventure, un classique illustré.

Alice est assise à côté de sa sœur, sur le talus. Elle commence à être fatiguée de ne rien faire ! Elle avait jeté un coup d’œil au livre de sa sœur, mais il ne possédait ni images, ni dialogues. Alice pensait faire une guirlande de pâquerettes, mais se demandait aussi si cela valait bien la peine de se lever, pour cueillir les petites fleurs… Soudain, un lapin blanc, aux yeux roses, vint à passer auprès d’elle en courant. Il n’y avait rien de remarquable à cela. Cependant le lapin avait parlé, il semblait être en retard ! Mais ce qui interpella Alice, c’était que l’animal avait tiré de son gousset une montre…

C’est un plaisir de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Lewis Carroll, à travers le regard de Nicole Claveloux. Le bel album carré offre un récit curieux et intrigant, qui présente la naïveté de l’enfance et la jeune femme qui s’éveille. Etrange et aventure s’entremêlent fabuleusement, dans cet ouvrage, qui présente aussi de belles illustrations. A l’époque moderne, le dessin reste captivant et grandiose, cinquante ans après. L’étrange reste ancré dans les détails, offrant un album fabuleux et intéressant, offrant un point de vue sur cette œuvre littéraire. C’est poétique et insolite, surréaliste proposant d’immerger un peu plus les lecteurs dans cette aventure incroyable, entre rêve et réalité.

