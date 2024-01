Kaijû Defense Force – Tome 2

Kaijû Defense Force est une série des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru en novembre 2023. Un manga de Junya Inoue et Seiichi Shirato, qui présente de l’action, des combats, de la survie, une créature sanguinaire, du courage…

Konoé Sakimori est en mauvaise posture, dans le cockpit du bateau. Dans sa poche, une voix, au téléphone l’interpelle. On lui demande ce qui se passe et de décrire la situation. Aux côtés de la jeune femme, un marin est très mal en point. Ils observent deux tentacules étranges, qui semblent s’intéresser à eux. D’ailleurs elles attaquent. Konoé et le marin prennent peur. Mais lui ne peut pas bouger, tellement il est blessé. La jeune femme le relève, puis le porte sur son épaule. Ainsi ils tentent de s’en sortir et de trouver une porte derrière laquelle se cacher. Konoé jette le malheureux à terre, pour pouvoir tenir la porte. Quelque temps après les tentacules se retirent. On voit d’autres tentacules repartirent avec des proies, des personnes qui se voient emportées vers un coquillage géant. Konoé prend son téléphone et vient faire son rapport.

Konoé va devoir prendre sur elle, pour tenter de sauver les passagers, ou du moins un maximum de personnes, en attendant les renforts. Le récit, un brin apocalyptique, est bien découpé et relancé. Le manga offre ce qu’il faut d’action et de combat. La violence est présente, tout comme les tensions entre les survivants, qui pour certains se regroupent. L’héroïne, qui va devoir affronter le pire, va aussi faire preuve d’intelligence. En effet, elle tente de comprendre la créature, pour mieux pouvoir l’affronter ou l’éviter, surtout, dans un premier temps. Quatre nouveaux chapitres sont à découvrir dans ce tome. Une aventure sanguinaire et haletante, de survival en pleine mer, qui présente de nombreux rebondissements. Le dessin est tout aussi dynamique, avec un trait fluide et vif, ainsi qu’un découpage efficace et énergique.

Kaijû Defense Force est une série d’action qui se poursuit avec ce deuxième tome, des éditions Mangetsu. Un récit captivant, haletant, qui présente un survival en pleine mer, à bord d’un paquebot attaqué par une terrible créature marine.

