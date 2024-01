Madame Arthur de retour à Nice au Stockfish les 19 et 20 janvier

En novembre dernier, le cabaret de Madame Arthur avait conquis le public du Stockfish à Nice ! Il sera de retour pour deux représentations, vendredi 19 et samedi 20 janvier. Le STOCKFISH, la plus petite des grandes salles de spectacle niçoise s’apprête à accueillir des artistes du cabaret de Madame Arthur avec la participation des créatures travesties Bili L’arme à l’œil, Charly Voodoo, La Biche et de la DJ Shane Birkin ! Deux soirées animées en perspective.

Madame Arthur, légendaire cabaret de Pigalle à Paris

Légendaire cabaret de Pigalle, Madame Arthur est aujourd’hui un pilier artistique pour la jeunesse parisienne. Il est grand temps que les quatre coins de la France puissent savourer ses artistes à leur tour !

Ouvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Régine à Francis Cabrel en passant par Michel Polnareff et Aya Nakamura.

Une dose d’irrévérence, une pincée d’audace et beaucoup de rires contagieux. Tout ceci suivi de l’ouverture de la piste de danse sur les airs endiablés de Shane Birkin, DJ résidente de Madame Arthur !

Les tarifs vendredi 19 et samedi 20 janvier 40€ (assis), 20€ (debout) et 5 euros (tarif réduit).

Le Stockfish, 5 avenue François Mitterrand 06300 Nice. Ouverture des portes à 19h, début du spectacle à 20h.