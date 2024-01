Donjon Bonus – Création et parchemins

Création et parchemins est le deuxième tome de la série Donjon Bonus, un album grand format, de Joann Sfar et Lewis Trondheim, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2023. Un ouvrage particulier, qui présente les storyboards originels des premiers tomes, des recherches graphiques et des échanges entre les créateurs.

Fin 1993, à l’atelier Nawak, à Paris, des échanges se font entre dessinateurs et auteurs. Un certain Joann présente quelques carnets remplis à ras bord de pages de BD. Joann demande si c’est possible de publier son travail. L’autre lui répond que tel quel, ce ne sera pas possible. Joann reprend ces carnets pour les ranger dans sa sacoche. Il demande s’il y aurait une place pour lui dans l’atelier. L’histoire aurait pu s’arrêter ici, surtout que Lewis a quitté l’atelier pour s’installer définitivement en province, huit mois plus tard, après que Joann se soit installé. Les années passent, avec quelques échanges entre les deux auteurs, jusqu’en 1997. Joann appelle Lewis pour lui parler de l’histoire d’un employé maladroit d’un donjon qui tue par mégarde un aventurier qu’il devait engager pour accomplir une mission.

Le bel ouvrage se compose de storyboards originels, de recherches graphiques, et d’échanges entre les deux créateurs. Tous ces documents réunis offrent un retour sur la naissance de Donjon. L’album vient répondre aux attentes des fans. Il regroupe des éléments, documents et renseignements, sur la création de la série et le travail des deux créateurs. Le livre est curieux et intéressant. Il propose de se plonger dans les débuts de cette saga incroyable, et de découvrir bien plus encore. L’ouvrage est dense, très riche, plutôt bien découpé, avec ces différents documents suggérés. Il se voit donc bien illustré, mais aussi commenté, pour retrouver moult archives inédites intéressantes et enrichissantes. Les documents reviennent surtout sur les premiers tomes, offrant un nouveau regard sur ces albums.

Donjon Bonus revient avec un deuxième tome, Création et parchemins, proposant de revenir sur les débuts de la saga. Un album, des éditions Delcourt, qui offre, à tous les fans, un beau livre illustré et commenté, avec des documents inédits et captivants.

