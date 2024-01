Cote-a-cas éditions présente une nouvelle édition de l’Encyclopédie des figurines de collection – Uderzo & Co. Un livre qui propose de découvrir des produits dérivés et figurines sur l’univers d’Albert Uderzo, afin d’éclairer les fans sur la valeur de leur collection.

Le livre à rabats débute avec quelques beaux produits dérivés d’univers différents. Il se trouve notifié qu’un record mondial de vente a eu lieu. En effet la statue d’Abdallah, avec son avion jaune, par Jean-Marie Pigeon, et en parfait état, a été vendue à 141 950€. Un sommaire présente les différentes parties de l’ouvrage. Une préface et une présentation de l’auteur sont à découvrir avant de retrouver les différents fabricants de figurines et produits dérivés. C’est avec Attakus, éditeur et distributeur des statuettes sculptées par l’atelier Bombyx, que la découverte commence. Après un paragraphe qui présente le fabricant, une première liste de bustes est à découvrir.

Le livre est riche et fort intéressant, proposant d’éclairer chacun sur la valeur de leur collection. Une encyclopédie qui se voit constituée de fiches descriptives, pour chacune des figurines ou produits dérivés présentés. La dénomination du produit, l’estimation, la licence, le fabricant et autres informations détaillées sont à retrouver. Les objets référencés, dans la nouvelle édition, viennent combler les fans et collectionneurs, pour pouvoir estimer leur collection. Plus de 360 objets se voient référencés dans cet ouvrage très complet, pratique et simple d’utilisation. Des photographies des objets le nombre de tirages, le prix d’origine, l’année, les certifications viennent compléter les nombreuses informations, pour pouvoir authentifier les objets de collection.

Encyclopédie des figurines de collection – Uderzo & Cie est un ouvrage complet, des éditions Cote-a-cas. Une seconde édition constituée de fiches descriptives, sur différents produits, figurines, statuettes et autres objets dérivés de l’univers d’Uderzo, afin de connaître la valeur des collections des particuliers.