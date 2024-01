Le serpent et la lance – Acte 3 – Cinq-fleurs

Cinq-fleurs est le troisième tome de la série Le serpent et la lance, de Hub, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2023. Une bande dessinée dense et bien découpée, qui présente un thriller captivant, sombre et haletant, à l’époque aztèque.

Le père de Tulpotoncatzin est souffrant. Le vieil homme est heureux de retrouver son fils. Il lui rappelle qu’il est promis à une grande destinée, avant de lui demander de l’écouter attentivement. Le vieil homme explique que les dernières forces abandonnent son vieux corps, qu’il n’est plus en état de conseiller leur souverain. Il ne peut pas le suppléer dans la gouvernance de leur vaste empire. Aussi, il a pris des dispositions pour qu’en son nom, son fils puisse gérer les affaires courantes de l’état, le temps que le conseil suprême se réunisse et puisse choisir son futur conseiller. Tulpotoncatzin tente de rassurer son père, affirmant qu’il est fort comme un roc, et qu’il n’a pas à douter de son engagement. Il affirme qu’il sera à la hauteur de la fonction. Puis, le vieil homme, les larmes aux yeux, déclare qu’il a appris pour sa fille Cinq-fleurs…

Le récit reste captivant et entraînant, avec ces deux personnages, qui se détestent. Mais ils vont devoir cohabiter et s’entraider, afin de retrouver le meurtrier. Avec les informations qu’ils ont chacun de leur côté, des hypothèses peuvent se mettre en place. Ils vont même tenter, grâce à la jeune fille retrouvée, un guet-apens. La tension monte, dans cette bande dessinée dense et haletante. L’étau se resserre, le danger est proche, pour les protagonistes qui tentent de retrouver le tueur de jeunes filles, qui semble sévir depuis leur enfance. Des flashbacks permettent également, de mieux cerner les personnages, entre passion, choix, haine, amitié… Le thriller est bien mené, proposant une enquête policière à l’époque aztèque, dans lequel le mystère reste entier. Le dessin est tout aussi captivant et travaillé, avec un trait dynamique. Le graphisme est flamboyant, découpé et très immersif.

Cinq-fleurs est le troisième acte de cette série haletante, Le serpent et la lance, des éditions Delcourt. Un album dense et captivant, qui propose de suivre l’enquête de deux hommes, ennemis, qui vont devoir unir leurs forces, pour tenter de retrouver un tueur en série, à l’époque aztèque.

