Immortal sergeant – Ed. Hi Comics

Immortal sergeant est un comic de Joe Kelly et Ken Niimura, paru aux éditions Hi Comics, en novembre 2023. Un album dense et intéressant, qui présente dernière enquête, pour un sergent qui part à la retraite et accompagné de son fils, avec lequel la relation est difficile.

Une voiture roule à toute vitesse. Bientôt, un homme en descend, il s’est arrêté au golf. Il regarde une montre, avec un emblème dessus. L’homme a une tache sur son costume. Il lance la montre. Elle s’ouvre et laisse voir un écrit, pour l’inspecteur James P. Sargent, et ses loyaux services. Il tire dessus, puis rejoint sa voiture. La montre tombe à terre. Il entend toujours son tic tac. Une semaine plus tôt, des collègues affirment qu’à la place du sergent inspecteur, ils passeraient leurs journées à golfer… Un jeune homme est prêt à prendre possession du bureau qui va bientôt se vider. Il pose son carton, mais fait tomber le porte-nom du sergent inspecteur. Puis, il réplique, nonchalamment au jeune homme. Puis, en tirant son tiroir, il retrouve une petite chaussure de fillette, dans un plastique, comme une preuve, une pièce à conviction.

Le récit, dense, aux 408 pages, offre une enquête captivante et bien menée, pour cet inspecteur sur le point de prendre sa retraite. Un vieil homme plutôt aigri qui va embarquer son fils, qu’il voit peu, dans une dernière aventure. Un duo improbable, qui vient interpelle sur la relation père-fils, avec ces deux personnages qui vont apprendre à mieux se connaître. La bande dessinée est plutôt bien découpée, présentant plusieurs chapitres, ainsi qu’une histoire captivante. Elle entraîne facilement les lecteurs dans cette enquête, qui tourmente le futur retraité, comme une quête vengeresse. Le récit oscille efficacement entre polar et réflexion sur la relation des deux héros. En effet, il y a des non-dits, des secrets, des échecs à mettre à jour… Le dessin est structuré, élancé, en noir et blanc et gris, plutôt dynamique et efficace.

Immortal sergeant est un comic dense et captivant, des éditions Hi Comics. Une ultime enquête avant la retraite, pour un vieil inspecteur, qui entraîne avec lui son fils, offrant ainsi un récit maîtrisé, entre polar et réflexion sur la relation père-fils.

