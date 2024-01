Un second au revoir – Moonlight

Un second au revoir est un manga de Tomo Tanaka et Tamoru Takogawa, qui débute avec ce premier tome, paru en novembre 2023, dans la collection Moonlight, des éditions Delcourt. Un thriller bien mené, entre suspense et voyage dans le temps.

Hinata Harusawa est un web-designer raté. Son refrain préféré est « Bien sûr que je peux recommencer ! ». Cela, jusqu’au jour où il a décidé de ne plus jamais prononcé ces mots. En effet, l’homme a dû revivre quelque chose qu’il aurait préféré éviter… Devant sa tablette et son ordinateur, il tente de trouver des idées, pour parler de melons, de seins, sur une affiche. Au téléphone, il essaie de rassurer ses clients, tout comme il tente de se convaincre. Il se prend la tête, avant de repenser à son ami Sora, qui l’encourageait tout le temps. Sora Otonashi était son meilleur ami. Les deux garçons se connaissaient depuis tout-petits, grâce à leur passion commune pour le dessin. Sora se montrait plus doué qu’Hinata en dessin mais l’a constamment soutenu. Hinata se rappelle que Sora le reprenait, pour s’appliquer, s’exprimer, ressentir, travailler ses traits…

Alors qu’il galère pour une affiche, Hinata repense à son ami Sora, qui a disparu du jour au lendemain, il y a huit ans, en laissant simplement une lettre. C’est à ce moment-là qu’il reçoit un appel. Il apprend que son ami est mort. Aux funérailles, il en apprend plus encore. Sora aura été retrouvé emmuré dans leur salle d’arts plastiques, il y a huit ans ! Des choses étranges se passent aux funérailles, et alors qu’il croit mourir, Hinata se retrouve huit ans auparavant, devant Sora, toujours vivant. Le jeune homme semble bien décidé à faire la lumière sur le meurtre de son ami et à le sauver ! Le manga se voit captivant, présentant un thriller, un brin fantastique, plutôt maîtrisé. Hinata va découvrir de nouvelles choses, dans le passé, qui va le troubler, le mettre en danger… Suspense, amitié et mensonges s’entremêlent très bien dans ce thriller.

Un second au revoir est un thriller poignant, de la collection Moonlight, des éditions Delcourt. Un premier tome bien mené et maîtrisé, un brin fantastique, qui va mener Hinata quelques années auparavant, avant que son meilleur ami ne perde la vie.

Lien Amazon