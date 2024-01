Angelina “Paris 1903” : 50 recettes iconiques d’une grande institution parisienne !

La maison Angelina fête cette année 120 ans d’histoire et de créations d’une maison parisienne iconique. Mont-Blanc, gâteaux de fête, intemporels, créations originales : 50 recettes de pâtisseries complexes mais précises, accompagnées de conseils du chef Christophe Appert et d’élégantes photographies.

L’histoire de la Maison Angelina date du début du XXème siècle. À cette époque, le confiseur autrichien Anton Rumpelmayer arrive dans le Sud de la France où il ouvre plusieurs boutiques « Rumpelmayer » et acquiert une grande notoriété. Poussé par le succès, Rumpelmayer se lance à la conquête de la capitale française. En 1903, il fonde avec son fils René, au 226 de la rue de Rivoli, un salon de thé « Angelina » en l’honneur de sa belle-fille se prénommant ainsi. A cette époque, Paris vibre d’une incroyable effervescence artistique et intellectuelle. Ecrivains, peintres, politiques se retrouvent pour débattre dans les cafés. Le charme du lieu et le talent pâtissier des Rumpelmayer font rapidement d’Angelina le rendez-vous incontournable de la haute société. Dans ses salons se croisent les acteurs de la Comédie Française toute proche, Marcel Proust ou encore Gabrielle Chanel qui vient en voisine de la rue Cambon et exige sa table réservée.

L’Art Nouveau signe un style autant qu’une époque, celle des années 1900. Chez Angelina, il se décline en une profusion de moulures, de corniches et de miroirs biseautés. Signé de l’architecte néerlandais Edouard-Jean Niermans, ce décor s’enrichit des fresques du peintre Vincent Lorant-Heilbronn, inspiré des ocres et du bleu Azur de cette Riviera chère aux Rumpelmayer. Ces détails Art Nouveau et Art Déco inspirent l’ensemble des salons de thé Angelina, en France et dans le monde. Fort d’un savoir-faire pâtissier et d’une expertise à la hauteur du lieu, il en fait la résidence privilégiée des gourmands et épicuriens. Tous s’y retrouvent pour déguster les deux spécialités de la maison : le mont-blanc et le chocolat chaud, un duo onctueux et crémeux à souhait qui saura traverser les temps et les frontières.

Aujourd’hui, Angelina est incontournable et Christophe Appert, gardien de cet héritage centenaire, s’applique à toujours y proposer le meilleur de la pâtisserie française et continue à porter les valeurs de son fondateur. A cette occasion Angélina met sur la “table” des libraires un somptueux ouvrage riche de 60 recettes sucrées. On y retrouve les créations culinaires les plus marquantes de la maison comme s’attache à expliquer comment l’univers de chacun de ses artisans du beau, a inspiré les équipes pour concevoir ces recettes. Les appétissantes photographies agrémentées de textes explicatifs incitent à se lancer dans une préparation délicate, minutieuse, experte. Monts-blancs, entremets de fête, pâtisseries intemporelles, gâteaux de voyage, créations artistiques…ce livre présente 50 recettes iconiques qui font le succès de la maison depuis plus d’un siècle. Un plaisir des yeux que certains tenteront de reproduire en cuisine.

Jean-Christophe Mary

Editions La MARTINIERE. 256 pages. ‎ 22.7 x 2.5 x 29.5 cm