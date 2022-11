Ma routine beauté avec Noreva

Aujourd’hui, je vais vous détailler ma routine beauté sur une journée (presque) classique que j’ai avec des produits Noreva.

Aquareva Sérum Hydratant – 17€ – 30 ml

Avant de mettre ma crème hydratante habituelle, je mets le sérum hydratant Aquareva. Il prépare ainsi ma peau à être mieux hydrater. La gamme Aquareva a été mise au point pour apporter l’eau vitale à la peau, pour préserver son équilibre et restaurer ses processus naturels d’hydratation. Et ça se voit vraiment.

Le soin est sous forme d’un gel Aqua délicatement parfumé. Une fois mis sur le visage, on ressent comme un petit voile d’eau sur la peau. C’est vraiment très agréable.

Au bout de plusieurs jours, la peau retrouve confort, douceur et luminosité. La peau est plus jolie (puisqu’elle est mieux hydratée !).

Au niveau utilisation c’est très simple, il suffit de 2 ou 3 coups de pompe et de l’appliquer sur un visage propre et sec. Habituellement, je met le sérum le matin. Ma peau est alors hydratée pendant 24h ! J’adore vraiment ce sérum, il est vraiment très agréable à utiliser.

IKLEN + Contour des yeux 15ml -27€

Une fois que j’ai mis mon sérum, je mets une crème spéciale pour le contour des yeux. Vous n’êtes pas sans savoir que la peau à cet endroit est plus fine et plus fragile. Elle nécessite vraiment des soins ciblés. C’est pourquoi j’ai essayé IKLEN + de Noreva.

C’est un contour des yeux anti-rides dépigmentant. Il est à la fois anti-rides, anti-poches, anti-cernes et anti-tâches. C’est un soin multifonctions en somme et j’adore ! Très facile d’utilisation, il suffit tout simplement de mettre quelques mini noisettes sur le contour des yeux et de tapoter pour le faire pénétrer. Et d’attendre que le miracle opère.

Grâce à ses 2 acides hyaluroniques purs associés à de la vitamine C et à des actifs spécifiquement dédiés au contour de l’œil, on obtient un regard frais et lumineux tout au long de la journée ! Au bout de plusieurs jours, le regard est plus lumineux et moins terne. J’ai ainsi pu constater que mes poches ont été réduites et mon contour de l’oeil était plus raffermi. Vous allez a-do-rer c’est certain !

Aquareva Lait Corporel – 400ML – 9,90€

Une fois que j’ai fini ma routine visage (sérum + contour des yeux + crème hydratante), je n’oublie pas d’hydrater mon corps. Généralement, je le fais le soir quand j’ai un peu plus de temps. J’ai découvert il y a peu le lait Corporel Aquareva de Noreva et j’avoue que comme son cousin le sérum, j’en suis devenue fan.

Ma peau est très sèche (à mon grand désarroi). Et le lait pour le corps Aquareva est spécialement conçu pour mon type de peau. En fait, il compense le dessèchement cutané, reconstitue la barrière protectrice de surface et permet à la peau de retrouver élasticité et douceur. Il va hydrater et protéger la peau tout au long de la journée en laissant un aspect satiné très agréable.

L’avantage est qu’il pénètre facilement, on peut mettre ses vêtements immédiatement après l’application ! Un autre grand avantage est qu’il convient à toute la famille en passant par bébé.

Hexaphane Shampooing sec mousse – 150ml – Tous types de cheveux – 9,90€

Quand je n’ai pas le temps de me laver les cheveux le matin et que je suis vraiment très pressée, j’utilise un shampooing sec de manière exceptionnelle. En quoi consiste un shampooing sec ? Tout simplement, c’est un shampooing sans eau. Généralement les shampooings secs sont en aérosol poudre mais Hexaphane est différent puisque c’est une mousse active qui en fait un produit à la technologie innovante. Il se dissout dans la chevelure et le cuir chevelu et sèche très rapidement, ainsi il ne laisse aucun résidu dans les cheveux. Personnellement, pour plus de rapidité, j’ai préféré mettre un petit coup de sèche cheveux.

Habituellement, j’ai toujours un peu de mal avec les shampooings secs tout simplement parce qu’ils ne tiennent pas leurs promesses longtemps. Mais, il faut l’avouer, Hexaphane de Noreva est vraiment différent des autres que j’ai pu tester jusque là.

En effet, les cheveux ne sont pas gras, ils sont souples et léger comme si on venait de faire un shampooing. Et surtout, l’effet cheveux propre tient toute la journée. En bref, ça vous sauve d’un shampooing si vous n’avez pas le temps !

Voila vous savez tout sur ma petite routine avec ces produits !

Les produits sont disponibles en pharmacie et en parapharmacie (ou ICI).

Pour plus d’informations sur les produits, rendez vous sur Noreva Laboratoires :

https://noreva-laboratoires.com/