Éteignez tout et la vie s’allume – Marc Levy

« Éteignez tout et la vie s’allume » est le dernier roman tant attendu de Marc Levy disponible aux Éditions Robert Laffont, Versilio. Il raconte l’histoire d’Adèle et de Jérémie, deux destins croisés qui finissent par se rencontrer au bon endroit, mais pas forcément au meilleur moment.

Quelques mots sur l’histoire…

« Éteignez tout et la vie s’allume », c’est l’histoire d’une rencontre entre Adèle et Jérémie, deux âmes sensibles, tiraillées par ce qu’elles ont vécu d’une part, et ce sentiment qu’il faut continuer à vivre de l’autre. Adèle se rend à bord d’un bateau suite au décès de l’homme qu’elle a aimé durant 20 ans, lorsqu’elle observe sur le ponton un jeune homme qui semble rêver, mais à quoi ? Curieuse, elle décide de le rejoindre et ouvre le dialogue en lui demandant « Quelle est votre définition du bonheur ? ».

C’est alors qu’un lien se crée entre ces deux personnes qui se cherchent, se jaugent, se testent, se provoquent, s’attirent… Et ce, tout au long de la narration. Alors que Jérémie semble n’avoir aucune idée de ce qu’il va faire, Adèle lui propose de se joindre à elle durant son voyage pour se rendre au chevet de son ex-amant. Au fur et à mesure des confidences, Jérémie se surprend à avoir de l’attirance pour cette femme plus âgée que lui. Quant à Adèle, elle repousse ses sentiments au point de se convaincre qu’il est bien trop jeune et innocent pour elle. Jusqu’à ce qu’ils se rendent compte qu’il y a bien plus entre eux que le simple fait de voyager ensemble.

Mon avis sur le livre

J’ai apprécié de retrouver la plume fluide de Levy qui m’a permis de lire le roman d’une traite. J’ai aimé l’ambivalence des personnages au premier abord, puis ce rapprochement au fur et à mesure des pages. Le livre parle du passé, du présent et du futur, au travers d’anecdotes racontées par Adèle, et Jérémie qui s’interroge sur son destin. Si l’histoire ne m’a que moyennement touchée, je dois bien reconnaître que les personnages sont énigmatiques. Surtout Adèle, lorsqu’elle raconte avec passion son métier d’horlogère. Et ce passé douloureux qui, trahi par son cynisme permanent, laisse entendre qu’elle en souffre encore à ce jour. J’ai aimé le message global, qui est de dire que l’amour n’a pas d’âge, qu’il n’y a pas de moment propice à se rencontrer, à se laisser porter, à s’aimer. Et que la différence ne devrait en aucun cas être une barrière à l’amour, au bonheur.

« Éteignez tout et la vie s’allume » est un roman de Marc Levy riche en confidences entre deux êtres (presque) âmes-sœurs, l’histoire d’une rencontre, celle d’Irène et de Jérémie.