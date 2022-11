La Petite Souris et le Père Noël est un album de Laurent et Olivier Souillé et Florian Pigé, paru en octobre 2022, aux éditions Kaléidoscope. Un album surprenant, plein de douceur et de découverte, invitant les enfants à suivre la Petite Souris qui va rendre visite au Père Noël.

Dans la nuit, une ombre se déplace à pas pressés, dans les villes et dans les villages. Elle évite, avec soin, la lumière du clair de lune et des étoiles. Si quelqu’un s’approche, l’ombre reste immobile, se cache dans un trou, longe les murs des immeubles… Puis, l’ombre, en passant par les toits, se glisse dans la chambre d’un enfant, pour échanger une dent de lait qui était tombée, contre une jolie piécette. Chaque nuit, la Petite Souris faisait le bonheur des bambins. En effet, la Petite Souris était cette ombre pressée… La maison de la Petite Souris était à la campagne.

Le récit présente la Petite Souris, qui distribue des piécettes et récolte les dents de lait des enfants. Mais l’animal fabuleux s’ennuie. En effet, après avoir construit sa propre fabrique à piécettes, elle ne sait plus trop quoi faire. Alors, elle part au pôle Nord, pour rencontrer le Père Noël et échanger leurs missions ! Le récit est original et incroyable, avec ces deux personnages mythiques et imaginaires de l’enfance, qui se rencontre et partage leurs expériences et secrets. Une fabuleuse rencontre qui émerveillera les jeunes lecteurs, qui se plongeront dans cette histoire passionnante et douce. Le texte est simple, plaisant à découvrir, adapté aux enfants, avec un final amusant, un joli clin d’œil plein de suspense. Le dessin est plaisant, assez simple et expressif, les couleurs sont superbes, douces, à l’atmosphère réconfortante.

La Petite Souris et le Père Noël est un bel album, des éditions Kaléidoscope, qui propose une rencontre fabuleuse. En effet, la Petite Souris qui s’ennuie et rêve de nouveaux défis, décide de partir à la rencontre du Père noël, pour savoir s’ils peuvent échanger leurs missions…

Lien Amazon