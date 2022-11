Bright data c’est quoi ?

Avec l’avènement du big data et du web 3.0, les entreprises sont nombreuses à exploiter les ressources d’information qui pullulent sur internet avant de prendre des décisions ou faire du marketing. Le seul problème est la manière d’arracher ces mégadonnées du web. Grâce à Bright data, vous pourriez collecter les données web publiques qui vous intéressent facilement. Découvrez les détails à travers l’article.

Qu’est-ce que le Bright data ?

Bright data n’est pas un concept nouvellement créé dans le web, mais une plateforme spécialisée dans la collecte de données. Elle étend aussi son activité sur la collecte de proxy.A l’heure, Bright data compte près de 15 000 clients traitant les secteurs du voyage, tourisme et l’e-commerce. Parmi les utilisateurs de la plateforme, il est encore possible d’évoquer les institutions financières notamment celles qui opèrent dans le marché boursier et les ONG.

Concernant le fonctionnement de l’entreprise, elle octroie des outils variés aux clients pour qu’ils puissent eux même prélever des données sur le web. Ces données seront ensuite utilisées afin d’assurer la croissance de leurs entreprises.

Comment récupérer les données ?

Deux éléments sont indispensables pour collecter les données sur internet. Il s’agit des proxys et du web scrapping.Le serveur proxy est un ordinateur. Son rôle est de capturer le trafic entre deux réseaux. Mais à part cette mission d’interception, il assure également la gestion du trafic. Le proxy s’utilise aussi en tant que pare-feu ou filtre.

La structure peut être mise en place dans différentes situations. Vous souhaitez par exemple cacher des informations confidentielles ou cacher votre adresse IP.De son côté, le web scrapping est employé pour extraire les données du web plus précisément des sites internet. Ces données sont ensuite stockées dans des bases de données afin d’y être analysées. C’est à partir d’un web scrapping que vous pourriez récupérer des coordonnées ou des URL.Pour récolter des tas de données structurées et non structurées de manière automatique, vous pouvez utiliser des logiciels spécifiques. C’est là qu’intervient bright data.

Quand utiliser Bright data ?

Une entreprise peut faire appel aux services de Bright data quand elle souhaite sortir des données web. En effet, il existe certains sites qui bloquent leur IP ou utilisent des bots pour éviter que leurs données soient récupérées. En employant l’outil Bright data, vous pourriez contourner ses méthodes de restrictions. Avec bright data, les e-commerçants pourront aussi vérifier en temps réel les changements tarifaires des concurrents. Ces marchands sont alors en mesure de réagir face aux mutations du marché.