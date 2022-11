Teenage Mutant Ninja Turtles – Villains

Teenage Mutant Ninja Turtles présente Villains, un comics qui présente les ennemis emblématiques des Tortues Ninja, paru en octobre 2022, aux éditions Hi Comics. Un bel ouvrage, un hors-série fabuleux qui regroupe les huit micros-séries consacrées à Krang, Baxter Stockman, Alopex, Karai, Bebop & Rocksteady, Hun et Shredder.

Après un sommaire qui présente les huit histoires à découvrir, avec illustrations, pour captiver toujours plus, on découvre la première, consacrée à Krang. Dans une base secrète, un homme, habillé en militaire, explique à un étrange soldat qu’une ninja a infiltré leur base. Elle a tué des gardes et volé du mutagène. Un utrom est mort… Le soldat demande si la ninja a réussi à s’échapper. L’homme que oui, mais que toute cette affaire n’est pas encore connue de Krang. Il s’en va donc lui dire lui-même. Quelques instants plus tard, l’étrange soldat vient déranger le général Krang, qui avait ordonné de le laisser tranquille. Le soldat poursuit, malgré tout, informant qu’un des utroms en stase est mort. De plus, les vidéos de sécurité montrent qu’il s’agit d’une ninja… Krang est furieux ! Le soldat veut l’aider, mais le général affirme qu’il n’a pas besoin d’aide.

Le comics est incontournable, pour tous les fans de vilains et des Tortues Ninja. Huit histoires sont à découvrir, autour de Krang et de sa jeunesse, de Baxter, qui joue depuis trop longtemps les laquais de Krang, tyran extra-dimensionnel, Old Hob, Alopex, Karai, Hun, Bebop et Rocksteady et Shredder. Des vilains emblématiques, que l’on aime à retrouver, à travers des histoires plus intimes, qui révèlent quelques secrets, faiblesses, et permettent aussi de mieux comprendre la complexité de ces personnages. Les histoires sont captivantes, plutôt bien menées, toujours dans l’esprit de la série originale. Certaines ont un lien important avec la série principale, offrant ainsi quelques éclairages. Les personnages se croisent et s’entrecroisent, dans cet album fabuleux. Le dessin est toujours aussi dynamique, avec des scènes d’action captivante et travaillée, entre autres.

Teenage Mutant Ninja Turtles – Villains est un comics hors-série, des éditions Hi Comics. Un bel ouvrage, qui plaira à coup sûr aux fans des Tortues Ninja, et qui présentent huit vilains, à travers huit récits aussi intéressants que captivants et fascinants.

Lien Amazon