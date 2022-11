Coffret marionnettes à doigts – Les mini-héros de la forêt

Les mini-héros de la forêt est un grand coffret de marionnettes à doigts, des éditions Auzou, paru en octobre 2022. Un ouvrage de la collection Auzou éveil, de Bénédicte Rivière et Dan Taylor, qui présente quatre marionnettes à doigts, un petit théâtre et un livre avec quatre aventures.

Le joli et grand coffret se compose d’un livre avec quatre histoires autour d’un personnage en marionnette, d’un théâtre et de quatre marionnettes à doigts. Les marionnettes sont parfaitement en place, le petit théâtre se cache derrière le livre. Il se déplie facilement, il est cartonné et semble assez solide. Il présente deux décors, la forêt et l’intérieur de leur cabane. Le livre à onglets propose des histoires autour de ces quatre personnages adorables et attachants. Le livre débute immédiatement sur un récit autour de Juliette la chouette, qui va apporter le calme et la douceur qu’il faut, à tous, pour le bien-être de ses amis.

Le coffret est adorable et complet, pour amuser les enfants et leur faire découvrir autrement des histoires, autour de héros attachants. Une bande de copains toujours prête à s’entraider, pour affronter les difficultés et aller de l’avant. Le sommeil, le câlin, l’amitié et l’imagination sont au cœur de ce coffret, à travers ces quatre récits et ces quatre personnages attachants.

Les parents vont s’amuser à jouer les scènes dans le petit théâtre, et les enfants qui voudront s’essayer aussi. Les histoires sont racontées et jouées, mais l’imagination des jeunes lecteurs va aussi prendre le dessus, d’autres aventures à s’imaginer. Les marionnettes sont faciles à manipuler, douces et adorables. Le graphisme, dans le livre, est tout aussi plaisant et tendre, proposant un bel univers coloré.

Les mini-héros de la forêt sont quatre adorables copains, à retrouver dans un coffret original, aux éditions Auzou. Un coffret complet, qui propose de vivre les aventures des personnages, à travers les histoires et les marionnettes à doigts, entre amitié, sommeil, câlins et imagination.

Lien Amazon