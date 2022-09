Joker Les bien faits – Deux nouvelles recettes inédites

Joker, est une marque de la filiale française d’Eckes-Granini Groupe, leader des jus de fruits ambiants en GMS et CHD. Aussi, la marque cultive son savoir-faire de jus de fruitier français, proposant, entre autres, sa gamme Les bien faits, qui s’enrichit de deux nouvelles recettes.

Joker, marque française, et leader des jus de fruits ambiants, cultive son savoir-faire depuis 1936. Ainsi, la marque propose des gammes de jus de fruits sans colorants, sans conservateurs et sans sucres ajoutés. La santé de ses consommateurs est donc prise en compte, tout comme l’éveil des papilles, le matin au petit déjeuner, ou n’importe quand dans la journée.

La gamme Les bien faits propose depuis le début de l’année deux nouvelles références de jus de fruits. Ces derniers sont antioxydants et vitaminés, parfait pour cette rentrée, également. En effet, le jus de fruits ananas, passion et citron, propose de retrouver les vitamines D, C et A, qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Avec un nutri-score de B, le jus de fruits plaira autant aux grands qu’aux petits ! La boisson a surtout un goût d’ananas, un brin estompé, certainement dû aux deux autres fruits. C’est bon, doux et réconfortant, avec ce goût de fruits exotiques.

Le jus de fruits pomme, framboise et cassis est antioxydant, avec des vitamines C et E qui contribuent à protéger les cellules sont le stress oxydatif. Un nectar de trois fruits, offrant un jus de pomme embelli avec les fruits rouges, qui apportent une force supplémentaire, délicate et bienfaisante. La gamme vient donc répondre aux attentes des consommateurs, avec des produits sains, délicieux, issus de cultures durables, mais également sans conservateurs, sans colorants et sans sucres ajoutés. Les bouteilles viennent aussi répondre à une demande croissante et bienfaisante pour la planète, et sont recyclables et recyclées.

Les bien faits est une gamme de jus de fruits de la marque Joker, qui s’est enrichie, depuis le début de l’année, de deux nouvelles recettes. Deux jus de fruits à découvrir ou redécouvrir pour cette rentrée, antioxydants et vitaminés, de qualité, savoureux, bienfaisants et engagés !

La marque française Joker est à retrouver par ici…