The Ice Guy & The Cool Girl – Le deuxième tome

La série The Ice Guy & The Cool Girl se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Magetsu, dans la collection Life, en septembre 2022. Un manga captivant et amusant, de Miyuki Tonogaya, qui présente la romance de deux collègues, Himuro et Fuyutsuki.

Fuyutsuki est en arrêt maladie. Himuro se retrouve devant chez elle pour lui apporter des provisions. Komori aurait dû l’accompagner, mais elle s’est désistée au dernier moment. Himuro doit prendre sur lui, car ça le stresse d’être en tête à tête avec sa collègue Fuyutsuki. Mais il pense aussi qu’elle ne peut pas aller faire ses courses, alors il doit l’aider ! Il sonne. Fuyutsuki ouvre sa porte. Elle a la panoplie complète de la fille malade ! Elle a une compresse froide sur le froid, porte un masque, et un manteau épais. Dans ses mains, il y a aussi une boîte de mouchoirs. Elle est surprise de découvrir Himuro sur le seuil de sa porte. Elle tousse, et le jeune homme s’inquiète tout de suite, lui demandant si ça va aller ! Fuyutsuki s’excuse. Himuro, lui, semble désemparé, il n’a jamais été malade, il ne sait pas du tout quoi faire…

C’est avec un grand plaisir que l’on retrouve la belle et adorable Fuyutsuki et le séduisant et incroyable Himuro, descendant de la femme des neiges. Ce nouveau manga présente différents courts chapitres, dont des spéciaux, pour retrouver la romance de ces deux personnages attachants. Le récit est rythmé, plaisant, il se lit facilement, avec l’envie, à chaque chapitre, d’en savoir un peu plus et de savoir si l’un ou l’autre, de ces deux amoureux, va faire un premier pas. Les situations se suivent, drôles et tendres. De nouveaux personnages apparaissent, avec, pour certains, leur propre idylle aussi ! Le dessin est superbe, avec un trait très fin, doux et travaillé, présentant un univers adapté à cette belle romance moderne, avec son brin de magie et de mystique.

The Ice Guy & The Cool Girl se poursuit avec un deuxième tome, paru aux éditions Mangetsu, dans la collection Life. Un récit palpitant, captivant, amusant et tendre, qui propose de suivre le doux flirt de deux collègues, l’une aussi gentille qu’unique et l’autre troublant descendant de la femme des neiges.

