Ma routine soin : Teint frais et lumineux en 5 minutes

J’ai fait de sacrées belles découvertes en termes de cosmétique récemment. Des soins qui m’accompagnent depuis la rentrée et je dois dire que j’ai vu un réel changement sur mon teint que je trouve plus lumineux. Voici donc ma routine soin du moment autour d’une sélection de produits testés et validés par ma peau exigeante.

Les soins que l’on utilise participent à prendre soin de notre peau MAIS combiné à une bonne hygiène de vie, ils sont d’autant plus efficaces. En tout cas, en ce qui me concerne cela fonctionne plutôt bien. Depuis plusieurs mois, je mise sur le bien-être dans le corps et dans la tête : manger équilibré, supprimer le sucre, boire beaucoup d’eau, calmer mes émotions, relativiser… Bien sûr, il y a des jours, voire des semaines où c’est difficile, mais je m’efforce de garder le cap, sans me juger, en prenant soin de moi, tout simplement.

Ma routine soin du moment en 5 minutes chrono



21h30… Pile le moment pour moi de démarrer ma routine soin avec mes produits chouchou du moment. Il faut dire qu’à la sortie de l’été, ma peau était complètement assoiffée, en même temps, quand on voit la chaleur qu’il a fait, sans compter le taux d’humidité, rien d’étonnant ! Encore plus pour ma peau sensible à réactive.

Démaquillage en douceur avec les huiles bio Melvita

Me démaquiller n’a pas toujours été simple car les produits que j’utilisais étaient toujours trop agressifs pour ma peau. Mais depuis que j’ai découvert les huiles démaquillantes, quel plaisir ! Et parmi celles que j’ai le plus aimées, il y a l’huile éclat « Nectar Blanc » et plus récemment l’huile « Source de roses » de Melvita.

J’avoue avoir une petite préférence pour la version « Nectar Blanc » que j’ai trouvée divine. Elle est fluide, assez fine, très agréable à travailler sur la peau. Et plus encore, elle est hyper efficace que ce soit sur le fond de teint ou encore sur les mascaras waterproof. Son petit plus : au contact de l’eau, elle se transforme en un délicat lait, comme une caresse sur la peau. Quant à son odeur, elle est dingue.

La version « Source de roses » récemment proposée par Melvita me plaît également, mais je suis moins sensible à sa texture que je trouve plus épaisse. Quant à son odeur de rose, j’avoue être conquise. Je trouve que les produits proposés par Melvita ont des senteurs proches de la réalité. Et c’est ce qui fait que j’apprécie tout particulièrement la marque depuis de longues années maintenant.

Côté Compo’ : mélange de 2 huiles gourmandes, le ricin bio et le jojoba bio. Elles sont certifiées bio, vegan et made in France.

Retrouvez tous les produits Melvita sur Marionnaud.

Nettoyage de ma peau en douceur avec Clarins



Je fais partie de ceux qui font un double nettoyage pour que ma peau soit débarrassée de toutes les impuretés. En ce moment, j’utilise le « Doux nettoyant moussant » de Clarins que je trouve génial pour ma peau sensible. C’est drôle parce qu’il est davantage conseillé aux peaux mixtes à grasses alors que ce n’est absolument pas mon cas. Dans tous les cas, ma peau l’adore, elle est unifiée et c’est ce que j’attends d’un bon nettoyant visage.

J’hydrate ma peau en profondeur

Je l’avoue, j’ai des périodes où j’ai tendance à minimiser l’importance d’hydrater ma peau. Et elle me le fait sacrément payer avec des rougeurs, des pores dilatés ou encore quelques impuretés. Depuis que j’utilise cette nouvelle routine soin hydratante, ma peau est unifiée, les rougeurs sont quasi estompées et mon teint est bien plus lumineux au réveil.

La Source de Roses de Melvita

Et pour hydrater ma peau en profondeur, j’ai choisi la nouvelle gamme de Melvita, la « Source de Roses ». Et notamment le « fluide hydratant repulpant » que je trouve génial. Il est censé raffermir la peau, la galber et jouer un rôle côté vieillissement cutané. Je valide complètement ! Ce fluide est une merveille, il hydrate en profondeur alors qu’il pénètre instantanément. Une fois déposé sur la peau, on ne le sent pas, c’est incroyable. Côté ridules, j’ai vu une nette amélioration, mais c’est peut-être grâce au produit que j’utilise pour les yeux en ce moment ; en attendant, ce duo fait des miracles sur ma peau.

Côté compo’ : pas de surprises, la crème est vegan, formulée à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Zoom sur la gamme Source de Roses

Je voulais faire une parenthèse en vous présentant 2 autres produits de la même gamme que j’apprécie également. Il y a notamment le « gel frais contour des yeux » que j’utilise surtout le matin. Je trouve qu’il a un côté décongestionnant, hyper agréable après une bonne nuit de sommeil. Sa texture est douce, elle pénètre facilement.

Et enfin, la BB crème qui est phé-no-mé-nale ! C’est bien simple, je ne m’en passe plus. Elle a une compo’ irréprochable, sa formule convient parfaitement à ma peau. Elle possède deux teintes différentes, claire et dorée. J’utilise la teinte claire, je la dépose sur mon visage, j’attends 10 secondes et mon teint est complètement unifié. Cerise sur le gâteau, elle n’assèche pas la peau, contrairement à d’autres BB crème que j’ai pu tester qui avaient tendance à m’assécher les arêtes du nez.

Je prends soin de mes yeux et de mes cils

Même si la génétique a décidé que j’aurais des rides sur le tard (merci maman), j’ai forcément quelques ridules de déshydratation. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours zappé l’étape du contour de l’œil. Peut-être parce que je n’ai jamais eu de cernes. Quoi qu’il en soit, depuis que je m’y suis mise, je ne pourrais plus m’en passer.

Et le produit qui m’a le plus convaincue est le « Généfique yeux Light-Peal » de Lancôme. Au début, je n’y croyais pas trop, et puis j’ai décidé de m’y tenir. Et j’ai bien fait ! Mes cils, parlons de mes cils, ils sont incroyables, c’est bien simple, ils sont devenus longs et robustes. Franchement, j’ai vu la différence au bout de 2 semaines. J’utilise l’applicateur hyper innovant qui permet une dépose douce et fraîche sous les yeux. Je masse plusieurs secondes et le tour est joué. Je vous conseille vivement de l’essayer !

J’espère que ma routine soin va pouvoir vous inspirer. N’hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez déjà, si vous les aimez ou encore si vous avez envie de les tester. Et si vous avez des produits soin chouchou, n’hésitez pas à les partager avec les autres lecteurs.