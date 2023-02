Onagrine : 3 nouveaux soins aux huiles précieuses

Après avoir découvert la marque Onagrine dont je suis tombée amoureuse, j’ai eu le plaisir de tester 3 nouveaux produits de la gamme “soins aux huiles précieuses” anti-âge global : le double sérum , la crème main et le contour des yeux. Retour sur ces petites merveilles.

Onagrine Double Sérum Anti-âge global – 2x15ml – 63,90€

Ce produit est clairement mon coup de coeur du moment. Notamment pour son odeur à tomber par terre mais aussi pour son efficacité.

On est sur un double sérum. Sa double formule unique hydrate, nourrit et rajeunit la peau dès le premier jour. La peau est sincèrement plus lumineuse et surtout plus hydratée. On a à la fois une phase huileuse et une phase aqueuse dans ce sérum (vous verrez d’ailleurs, il y a deux emplacements)

La phase huileuse est riche en antioxydants et contient 20 huiles végétales vitales qui régénèrent la peau en la rendant plus douce et souple au toucher. Tandis que sa phase aqueuse mise sur un duo d’acide hyaluronique d’origine végétale aux poids moléculaires différents, pour hydrater, repulper et raffermir. Ce cocktail est complété par trois plantes adaptogènes aux propriétés antioxydantes (Alpine Rose), hydratantes (Vanille Cactus) et tonifiantes (Rhodiola Rosea). Le résultat ? Des rides lissées, un grain de peau fini et une éclatante jeunesse. J’adore ! La peau est en plus toute douce après application ce qui n’est pas négligeable du tout ! Je l’applique avant ma crème habituelle le matin et le soir (c’est tellement un plaisir de l’utiliser !).

En plus, la texture est onctueuse sans effet gras, et l’odeur, mama mia, est très agréable. On est sur un voluptueux parfum signé Pierre Guillaume qui pare notre visage d’une douce fleur d’oranger accompagnée de jasmin et de bois de cachemire. A tomber, je vous le dis !

Onagrine Le soin regard Anti-âge global – 42,50€ – 15ml

Le contour des yeux est l’une des premières zones du visage où apparaissent les premiers signes du vieillissement. Donc il ne faut pas oublier d’en prendre soin. Une fois le sérum appliqué, j’utilise donc le contour des yeux. Il est spécialement conçu pour offrir une action anti-âge globale. Alors si vous voulez un regard de biche éclatant et rajeunit, allez y.

Ses multiples propriétés sont issues d’une alliance exclusive de 12 huiles précieuses, de 3 plantes adaptogènes issues du monde entier et d’acide hyaluronique. Elles permettent de hydrater et repulper le contour de l’œil afin d’améliorer la texture et l’état cutané, et lisser progressivement les rides et ridules. Par ailleurs, elles permettent également d’atténuer efficacement les cernes et poches sous-pupillaires, ce qui rend le regard plus clair et illuminé.

Ce soin sans parfum a une texture gel crème velours unique qui fond sur la peau en procurant un effet cocooning immédiat. Il convient à tous types de peaux, même sensibles (testé et approuvé par ma peau réactive). On note alors qu’au fil des jours, les signes de vieillissement s’estompent : les rides et ridules sont lissées, le contour de l’œil est plus ferme, mieux défini, les poches et les cernes sont visiblement réduites. J’ai été bluffé en tout cas ! Ne vous étonnez pas qu’on vous dise ensuite que vous ne faites pas du tout votre âge !

Onagrine La crème main Anti-âge global- 17€ – 50 ml