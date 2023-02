Interview de Sébastien Tulard et Riadh Belaïche pour le film “A la belle étoile”

Pour son premier long-métrage « A la belle étoile », le réalisateur Sébastien Tulard s’est intéressé au parcours extraordinaire du jeune chef pâtissier Yazid Hichemrahen. Après avoir passé son enfance et son adolescence dans une famille d’accueil et dans des foyers, il parvient à réaliser son rêve et devient pâtissier. Il travaille avec les plus grands chefs et remporte en 2014 le titre de champion du monde des desserts glacés.

Pour interpréter cet homme passionné et déterminé, il a fait appel à Riadh Belaïche, que le public (surtout les jeunes) connaît plus facilement sous le pseudo de Just Riadh. En effet, depuis six ans maintenant, il publie des vidéos humoristiques sur instagram et compte plus de quatre millions d’abonnés. Passer au grand écran était donc un défi que Riadh a relevé haut la main. Dans « A la belle étoile », il est très juste et prouve qu’il est un acteur talentueux.

Nous avons rencontré Sébastien Tulard et Riadh Belaïche à Nice, au Pathé Gare du Sud, où ils étaient venus présenter le film en avant-première. Une date pas comme les autres puisque la Côte d’Azur tient une place à part dans le cœur et dans la vie de Yazid Hichemrahen. Plusieurs scènes ont donc été tournées du côté de Nice et de Monaco.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous eu envie de raconter l’histoire de Yazid Hichemrahen ?

Sébastien Tulard : Un jour, la productrice Laurence Lascary regardait l’émission Clique de Mouloud Achour où Yazid venait présenter son livre « Un rêve d’enfant étoilé » où il raconte son histoire. Elle a été bouleversée. Comme elle avait déjà produit le film « L’ascension », cette histoire d’accomplissement résonnait en elle et elle a contacté Yazid puis elle a acheté les droits du livre. Ensuite, Cédric Ido s’est lancé dans l’écriture du scénario. Je suis arrivé après pour réaliser le film. Je me suis approprié les mots de Cédric et l’histoire de Yazid pour la rendre selon ma sensibilité.

France Net Infos : Pourquoi votre choix s’est-il porté vers Riadh pour incarner Yazid ?

Sébastien Tulard : Le casting a duré très longtemps. J’ai vu une cinquantaine de jeunes et Riadh n’était pas dans ma liste de départ, pour être franc. Laurence a fini par me le proposer. Je ne soupçonnais pas son talent. Il a fait des essais et j’ai été bluffé par sa prestation. Il a un énorme potentiel. J’ai trouvé tout de suite en lui le comédien qui allait pouvoir incarner Yazid. Je suis allé le voir et je lui ai dit que c’était, pour lui comme pour moi, un premier film. Il fallait donc être à la hauteur ! Il a posé son téléphone pendant trois mois et il a été très professionnel, sérieux et investi. Il a pris des cours de pâtisserie avec Yazid qui lui a transmis les bons gestes, mais aussi sa façon de voir la vie.

France Net Infos : En quoi, justement, le fait de rencontrer Yazid vous a aidé ?

Riadh Belaïche : Il était avec nous pour la préparation mais aussi sur le tournage, pour toutes les scènes de pâtisserie. Ca m’a beaucoup aidé de le rencontrer. Je m’étais mis beaucoup de pression pour le film. Il nous a fait confiance et je ne voulais pas le trahir. C’était une responsabilité.

France Net Infos : Comment vous êtes-vous préparé pour le film, mis à part les gestes techniques exigés par la pâtisserie ?

Riadh Belaïche : J’ai beaucoup écouté et j’ai posé des questions. J’ai essayé d’appliquer à la lettre les indications que me donnait Sébastien. Il ne fallait rien négliger et faire tous les efforts possibles.

France Net Infos : Votre envie de cinéma ne date pas du film. Vous avez passé de nombreux castings…

Riadh Belaïche : C’était un rêve pour moi de devenir acteur. J’ai commencé à passer des castings en 2019, surtout pour des rôles dramatiques.Je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir dans ce registre-là. Faire des vidéos humoristiques ne m’a pas forcément servi parce qu’on me refusait des rôles pour cette raison. C’était ce film que je voulais faire. Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit qu’il fallait que ce soit lui mon premier rôle au cinéma !

France Net Infos : Qu’est-ce qui vous a plu dans la personnalité de Yazid ?

Riadh Belaïche : Il n’a rien lâché et il y a toujours cru. A force de travail et de détermination, il a réussi. C’est beau !

France Net Infos : Certaines scènes vous ont obligé à aller dans le registre de l’émotion. C’était celles-là les plus compliquées ?

Riadh Belaïche : Oui ! Il fallait sortir des choses que je n’étais pas habitué à sortir. Je ne crie pas d’habitude et surtout contre ma mère. J’avais peur que ça ne sonne pas vrai dans le film.

France Net Infos : Yazid a-t-il vu le film ?

Sébastien Tulard : Oui, bien sûr. Le jour où je devais lui montrer le film, j’ai senti la pression monter au fur et à mesure. Il m’avait donné la chance de raconter sa vie. Je voulais qu’il soit satisfait. A la fin, quand les lumières se sont rallumées, il s’est levé et m’a pris dans ses bras. C’était très émouvant. Il m’a remercié et m’a dit qu’il ne se sentait pas trahi. Après, on a déjeuné ensemble et il n’a pas cessé de me parler du film. Il m’a confié qu’il avait eu l’impression de revivre certaines scènes qu’il avait vécues dans la vraie vie.

France Net Infos : Le film est adapté de son livre. Lui avez-vous été entièrement fidèle ou avez-vous pris quelques libertés ?

Sébastien Tulard : Forcément, il fallait trier les moments-clés de sa vie et surtout montrer le message du film, c’est-à-dire la combativité et l’opiniâtreté de Yazid. Il s’est réfugié dans la pâtisserie pour survivre et il a un énorme besoin de légitimité et de reconnaissance. Il est avide de succès et de réussite.

France Net Infos : Vous avez tourné plusieurs scènes sur la Côte d’Azur. Ca vous a laissé de bons souvenirs ?

Riadh Belaïche : Oui, je crois que c’était l’une des meilleures parties du film. C’était agréable. On n’avait pas la même pression qu’à Paris. C’était comme une bulle d’oxygène. On a tourné en novembre. J’ai dû aller dans la mer. Il faisait très froid !

France Net Infos : Quels sont vos projets désormais ?

Riadh Belaïche : J’ai envie de continuer à faire ce que j’aime : des vidéos mais aussi de bons films. J’aimerais que mon deuxième film soit tout aussi bien que celui-là !

“A la belle étoile” de Sébastien Tulard avec Riadh Belaïche, Christine Citti… au cinéma le 22 Février.