Une fois trois, Tome 1, d’Axelle Auclair

Dans “Une fois trois”, d’Axelle Auclair, Nell revient dans sa ville natale après trois ans passés en France. Elle y retrouve ses deux frères, regroupant enfin les triplés. Mais des triplés fusionnels, qui vont vivre de folles aventures !

Résumé

On ne sépare pas des triplés. Pourtant, Nell a dû quitter ses frères, Matt et Ben, bien malgré elle pour ses études à l’étranger. Trois ans plus tard, elle revient enfin chez elle avec pour seul but de rattraper le temps perdu. Heureuse, bien sûr, mais préoccupée car ne sachant pas comment ses frères ont vécu leur séparation, ni ce qu’ils sont devenus. Leurs retrouvailles ne se font pas sans heurts ni émotion. Ils doivent ensuite réapprendre à vivre ensemble avec un nouveau dans l’équation : le mystérieux Wade. Très proche des frères et très secret sur ses activités. Malgré tout attiré, Nell va devoir apprendre à cerner son côté sombre, et cela, sans se brûler les ailes. Une histoire loufoque et improbable sur les liens fraternels, l’adversité, la famille, l’amour.

À propos du livre

Paru récemment en format poche chez Hugo New Romance, j’avais très envie de découvrir la plume d’Axelle Auclair. C’est désormais chose faite avec le premier tome de son roman “Une fois trois”, et c’est avec plaisir que je lirais la suite. Vous connaissez peut-être déjà l’autrice via sa première saga : “Secret défense d’aimer”, publiée chez le même éditeur.

Mon avis

S’il y a quelque chose à savoir sur moi, c’est que j’adore les histoires de fratries. Ou de famille choisie, “fratries” amicales. Autant dire qu’avec Une fois trois, je partais servie ! Le roman s’ouvre sur Nell qui revient en France après trois années loin de ses frères Matt et Ben. Triplés fusionnels, la séparation a été très difficile, et une fois réunis, il est tout bonnement impossible de les décoller. Seulement, les trois ont grandi, et il se trouve que Nell est très intéressée par ce jeune homme qui s’est greffé à la famille. Entre ses frères, sa meilleure amie, et ce nouvel inconnu, la maison se retrouve vite emplie de cris, de rires et de vie commune qu’il va falloir organiser. Alors quand les sentiments s’en mêlent…

Je suis très vite entrée dans ma lecture de “Une fois trois”. L’humour nous accroche dès le début, et j’ai passé au moins la moitié du roman à rire à gorge déployée. L’écriture d’Axelle Auclair est attrayante, captivante et drôle et m’a donné très envie de lire ses autres romans. Pour autant, elle ne se contente pas d’écrire une comédie romantique qui nous fait passer un bon moment. Environ au milieu du livre, l’intrigue bascule dans une dimension plus sombre qui m’a totalement happée ! Déjà que je prenais un fort plaisir à lire depuis le début, passées les 70% du livre c’était tout bonnement impossible de le poser. Il est d’ailleurs fort possible que j’aie passé un repas, un sandwich dans la main, et le roman de l’autre. C’est pour dire.

Je me suis beaucoup attachée aux personnages malgré des personnalités un peu trop machos. Cependant, cet aspect restait superficiel, et on sentait la volonté d’Axelle Auclair de déconstruire ce genre de comportement au travers de la personnalité et des discours des deux personnages féminins Nell et Raven. Raven, la meilleure amie, fait d’ailleurs clairement partie de mes personnages préférés avec Ben ! Leur personnalité est hyper attrayante et touchante. J’ai beaucoup apprécié le fait qu’on ne se concentre pas seulement sur une romance mais qu’on puisse voir un peu l’évolution des romances d’arrière-plan entre les autres personnages ! C’était très mignon.

En bref

Le premier tome de “Une fois trois” est prenant et intrigant, et la dernière phrase laisse présager un tome 2 haletant et rempli de rebondissements.