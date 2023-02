Homonculus tome 1 et 2 aux Éditions Les aventuriers de L’étrange.

D’ailleurs, si feue Mme Kowalsky, a pu prédire son décès à la minute prés, c’est qu’elle a un rapport certain avec tout ce bazar !!!

Une enquête ésotérique et rocambolesque, en deux tomes. Parue aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange .

À suivre dans un second tome à paraître le 24 février 23. (+10)

Le décor :

Un cimetière…

Le Dr Harryhausen est furieux. Devant la tombe de sa femme, dont on n’a jamais retrouvé le corps, il exprime ses déductions. Et, ses réflexions sur la soudaine disparition de celle qui a prédit sa mort à la minute près. Une femme qui avait un rapport avec un monde parallèle : l’éther. Et il est parfaitement conscient que quelque chose se trame dans les hautes sphères. Il y a un rapprochement direct à faire entre la disparition de sa douce Wilhemina, Mme Kowalesky, et cet « Homonculus » qu’il a dérobé à ses créateurs !!! Ses supplications et ses cris de rage ont tôt fait d’alerter la police !!! Et ce sont deux agents, ayant quelque peu pitié de lui, et le soupçonnant d’avoir perdu la boule depuis le décès de sa femme, qui viennent lui conseiller de rentrer chez lui rapidement.

Pendant qu’il se dirige vers son « home sweet home », il est observé par d’étranges messieurs, dont la tête enrubannée portant un signe mystérieux.

Dans le cimetière, la paix et le silence sont revenus… On entend glisser le sommet de la pierre tombale de Miss Harryhauser. Et ce n’est pas un vampire qui en sort, mais d’énormes tentacules orangées !!!!

Pendant ce temps, le docteur continue ses recherches. Accompagné d’un petit être étrange dans ses appartements. Cet « Homonculus » lui fait part de sa frayeur permanente. Celui-ci parvient à voir ce qui est invisible à l’œil humain. L’autre monde, l’Éther, et ses créatures monstrueuses qui le poursuivent perpétuellement et essayent de le dévorer ….

Le point sur la BD :

Avec Le serpent de feu, premier tome d’Homonculus aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange, on découvre tout un univers victorien dont le personnage principal est un médecin renommé, enquêtant sur la soudaine disparition de sa femme. Rune Ryberg et Benni Bodker posent les bases de leur thriller mystérieux, où l’on découvre un récit teinté d’ésotérisme tiré de croyances Hindoue, et d’alchimie !!!

Un mélange qui donne un goût de mystères, de fantastiques et… de tentacules (nous rappelant certainement une créature d’HP Lovecraft) !!

La toile se tisse doucement pour rester intrigante à souhait, dans un style très « Danevang ». Non seulement avec les personnages, dont ce petit être masqué. Mais aussi, avec la présence de ce danger monstrueux : l’ouverture dans cette époque, d’un passage qui déverserait toutes ses horreurs depuis un univers parallèle nommé l’Éther ! Mais qui voudrait une telle chose, et pour quelles raisons ???

C’est certainement dans ce tome 2, qu’arrive La solution apocalyptique. Et plutôt surnaturelle, ainsi que toutes les réponses à ces disparitions et à ces têtes enrubannées !!!

On circule de pages en pages, dans des illustrations plus ou moins spirituelles, cabalistiques, temporelles. Entrecoupées de citations ouvrant chaque chapitre de cette histoire rocambolesque et ses artefacts anciens ! Le style Victorien, les décors, les pleine pages … C’est prestigieux et grandiose !!

La conclusion :

Deux tomes conséquents qui nous accrochent la rétine autant que le cerveau ! Homonculus aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, c’est d’abord l’histoire d’un homme amoureux mais revanchard qui souhaite comprendre pourquoi sa femme a disparu, et, dans quelles circonstances. Et puis, ensuite, c’est le début audacieux de quelque chose de beaucoup plus grandiose, étrange, prenant des proportions universelles !!!

Lynch, Lovecraft, aurait pu l’adapter, c’est sûr ! Mais nous on attend probablement un troisième opus car, l’histoire ne semble pas encore tout à fait réglée !!!! See U Soon les Danish !!!