Camomille et les chevaux – Cheval de mer

Cheval de mer est le onzième tome de la série pleine d’humour et de tendresse Camomille et les chevaux. Un album, de Lili Mésange et Stefano Turconi, paru en février 2023, aux éditions Bamboo, qui présente de nouvelles aventures, pour la jeune fille et son fidèle compagnon Océan.

Le vent souffle fort. Plusieurs cerfs-volants volent dans le ciel gris. Camomille, Anaïs, Océan et Pompon se promène tranquillement. En voyant les cerfs-volants, les deux jeunes filles les trouvent bien jolis, dans le ciel. Anaïs suggère de rentrer à la maison, pour sortir leurs cerfs-volants. Camomille semble ravie de cette idée… Elles galopent, sur Océan et Pompon. Camomille et son cheval sont à fond, mais ils sont rapidement interpellés. Derrière eux, Anaïs les appelle. La petite fille affirme que ce n’est plus la peine de rentrer. Surprise, Camomille arrête Océan. Ils regardent, tous les deux, subjugués, Pompon galopé et Anaïs volée au-dessus de lui, tenant les rênes fermement !

C’est avec plaisir que l’on retrouve Camomille, Océan, Anaïs, Pompons et les autres, pour de nouveaux gags. Des moments réjouissants, amusants, tendres sont à découvrir, dans ce nouvel album positif, agréable et drôle. La naïveté d’Anaïs, les désillusions de Camomille, les émotions et caractères des chevaux, offrent quelques situations cocasses, dont on ne se lasse pas. Petits et grands lecteurs s’amuseront à découvrir ces nouvelles aventures, teintées de vacances au bord de la mer… Les gags s’enchaînent, entre humour, poésie et tendresse, dans la bande dessinée pleine d’entrain et de joie de vivre. Le dessin reste le même, plutôt dynamique et coloré, avec des personnages expressifs.

Camomille et les chevaux, des éditions Bamboo, reviennent dans un onzième album intitulé Cheval de mer. Un ouvrage qui renferme un agréable concentré d’humour, de poésie, de tendresse et de dépaysement, à travers le quotidien d’une jeune fille, de son cheval et de quelques compagnons humains et équidés…

