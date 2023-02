“La Peinture en Fragments”, une exposition consacrée à l’artiste niçois Marcel Alocco à découvrir au Mamac jusqu’au 3 septembre

Depuis le 18 février, et jusqu’au 3 septembre, le Mamac de Nice, soucieux de renouveler régulièrement le parcours de ses collections, propose un accrochage de l’artiste niçois Marcel Alocco, intitulé « La Peinture en Fragments », avec des morceaux choisis de son travail.

Cet accrochage composé par Rebecca François, en collaboration avec l’artiste et le soutien de l’Enseigne des Oudin – Fonds de dotation, propose un cheminement sur les limites de la peinture et du signe de ce plasticien-écrivain, né en 1937 à Nice, où il vit et travaille.

Homme de lettres, Marcel Alocco est à la fois plasticien, écrivain, poète et éditeur de revues. Sa rencontre avec Ben et le mouvement Fluxus influence sa carrière et vont l’amener à s’interroger sur son rapport aux mots. Il va participer à plusieurs expositions de l’Ecole de Nice. Son œuvre va alors s’articuler autour de la recherche perpétuelle de la variation. Il s’intéresse à la notion de signes et, utilise, à partir de 1965, des objets, des draps de lit puis des tissus ordinaires non tendus sur châssis. En déambulant dans le musée, on peut notamment découvrir quelques-uns de ses « idéogrammaires », des pièces mêlant l’écriture et la lecture, le mot et l’image.

A partir de 1973, Marcel Alocco élabore « Les Fragments de La Peinture en Patchwork » et met en exergue le travail de la main. Le tissu est d’abord estampillé de motifs iconiques avant d’être déchirés en morceaux et recomposé au hasard par un minutieux travail de couture. Plusieurs de ses « Dé-tissages » sont ainsi exposés dans cet accrochage qui lui est consacré.

Cet accrochage est à découvrir jusqu’au 3 septembre. A noter que samedi 13 mai, dans le cadre de la nuit des Musées, dans l’auditorium du Mamac, sera projeté le film « Marcel Alocco : La Manu-facture du sens » de Alain Amiel, retraçant la logique de l’oeuvre de cet artiste niçois qui, depuis plus de soixante ans, tente de redéfinir le statut de la peinture, de ses outils et de ses constituants.