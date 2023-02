“Arrête avec tes mensonges” d’Olivier Peyon : rencontre avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo

Parmi les sorties de mercredi 22 février, nous vous recommandons « Arrête avec tes mensonges » d’Olivier Peyon, adapté du roman de Philippe Besson. Présenté en octobre dernier à Nice en avant-première au Pathé Gare du Sud lors du festival Cinéroman, il a touché en plein cœur le public.

Ce roman, largement autobiographique, tient une place à part dans l’oeuvre de Philippe Besson. Il y raconte son adolescence et ses premiers émois amoureux, ceux qui marquent à tout jamais. Dans le film, Olivier Peyon filme le retour d’un célèbre écrivain dans sa ville natale. Stéphane Belcourt (Guillaume de Tonquédec) a accepté à contre coeur de parrainer le bicentenaire d’une marque de cognac. Les souvenirs du passé vont revenir à la surface, et prendre en quelque sorte vie par l’intermédiaire d’un jeune homme qu’il croise par hasard : Lucas (Victor Belmondo), le fils de son amour de jeunesse. Le réalisateur a fait le choix d’alterner les scènes du passé dans les années 80 ( permettant ainsi de révéler deux jeunes comédiens Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean) et celles du présent, les deux temporalités s’éclairant l’une l’autre.

Servi par d’excellents comédiens, « Arrête avec tes mensonges » montre comment le passé, une fois apprivoisé, peut nous permettre d’avancer. Il fait partie de ces films tournés vers la lumière, bouleversants mais qui font du bien, comme le sont les leçons de vie.

Dans un salon du prestigieux hôtel Negresco, nous avons pu rencontrer Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Les deux comédiens nous ont parlé avec beaucoup d’enthousiasme de leurs personnages. Si, jusqu’à présent, Victor Belmondo a interprété des seconds rôles au cinéma, il montre, dans ce film, toute l’étendue de son talent.

France Net Infos : « Arrête avec tes mensonges » est un film qui parle des premiers émois amoureux mais aussi du poids de la société, des différences de classes sociales…

Guillaume de Tonquédec : Oui, c’est une histoire d’amour homosexuelle qui se passe en province dans les années 80. Il y a une personne qui assume et une autre qui n’assume pas. Le poids du secret est donc très important. Thomas, l’amour de jeunesse de Stéphane, vient d’une famille d’agriculteurs et, en toute logique, il doit reprendre la ferme familiale. C’est une douleur pour lui car il n’a pas la possibilité de rêver. Il voit que son avenir est tout tracé et il s’interdit de vivre sa vie, qu’elle soit professionnelle ou amoureuse. La vraie question est là : est-ce qu’on ne doit pas briser les chaînes du passé pour réussir sa vie ? Lucas, le personnage qu’incarne Victor Belmondo, est le premier de sa famille à être parti, contrairement à son père et à son grand-père. Pourtant, son passé lui manque fondamentalement et il revient sur ses traces.

France Net Infos : C’est aussi un film sur la réparation. Stéphane et Lucas ont souffert, de manières différentes, à cause du même homme….

Victor Belmondo : Le film pose la question de savoir comment se réparer et comment affronter le passé pour mieux vivre son présent. Effectivement, nos deux personnages ont un dénominateur commun, le père de Lucas qui est aussi l’amour de jeunesse de Stéphane. C’est lui qui va faire que notre rencontre existe. Lucas va faire la paix avec son père qui ne lui racontait rien. Pour démarrer vraiment sa vie, il a besoin de savoir qui était vraiment cet homme. Le temps d’un week-end, la vie de Stéphane et de Lucas va changer et ne sera plus jamais la même.

France Net Infos : Cette première histoire d’amour a marqué à jamais Stéphane Belcourt…

Guillaume de Tonquédec : C’est l’histoire vraie de Philippe Besson. Il a toujours dit qu’il n’avait pu retomber amoureux sincèrement après cette histoire-là. Son premier amour l’a abandonné sans raison, sans jamais donner de nouvelles. A cette époque, il était facile de disparaître ; il n’y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd’hui. Grâce au hasard, dans le livre comme dans le film, il rencontre le fils de son amour de jeunesse et il va pouvoir faire la paix avec son passé et, du coup, il va être capable de retomber amoureux.

France Net Infos : Philippe Besson a-t-il participé au projet ?

Victor Belmondo : Il est venu nous rendre visite sur le tournage. On était contents et même troublés de le voir.

Guillaume de Tonquédec : Le film a mis quatre ans à se faire. Il y a eu plusieurs versions du scénario et Philippe a toujours été confiant.

France Net Infos : Dans le film, la ressemblance entre Philippe Besson et vous-même est frappante. C’était voulu ?

Guillaume de Tonquédec : On s’est amusés à trouver quelques points communs avec notamment la coiffure, les lunettes et certains éléments vestimentaires. Evidemment, il n’était pas question de singer Besson. Essayer d’avoir sa voix ou sa démarche aurait été tout à fait ridicule et même inintéressant. J’avais demandé à rencontrer Philippe Besson avant le tournage. J’avais préparé toute une liste de questions. Je me suis nourri de ses réponses pour imaginer l’interprétation et le personnage. Cette rencontre a été très touchante.

France Net Infos : Aviez-vous lu le roman avant de tourner le film ?

Guillaume de Tonquédec : Un copain m’avait raconté l’histoire du livre, quelques jours avant qu’Olivier Peyon vienne me la proposer. J’avais alors dit à ce copain que c’était une très belle histoire que j’aurais aimé jouer au cinéma ! Lorsqu’Olivier m’a sollicité, j’ai d’abord lu le scénario, et, comme il était formidable, j’ai accepté de faire le film. J’ai ensuite lu le livre pour enrichir ma rêverie autour du personnage.

Victor Belmondo : Quand on m’a proposé le scénario, j’ai ressenti tout de suite une grande émotion. Il y avait une puissance qui se dégageait déjà à la lecture. Mon personnage a une vraie évolution, avec des conflits intérieurs. Il y avait des choses très fortes à jouer.

Guillaume de Tonquédec : Il fallait qu’on s’autorise à jouer certaines choses. A certains moments, le personnage de Victor doit craquer, ce qui agit sur le mien. Il fallait donc qu’il y ait une réelle complicité dans le travail entre nous. Si j’avais eu en face de moi qulequ’un de professionnel mais d’un peu fermé, je n’aurais pas pu jouer au même niveau. Je pense qu’on s’est tous les deux tirés vers le haut.

France Net Infos : Quels sont vos projets ?

Victor Belmondo : Dans la série « Bardot » de Danièle et Christopher Thompson, j’incarne Roger Vadim. Je viens aussi de jouer dans le prochain film de Jean-Pierre Améris.

Guillaume de Tonquédec : En ce moment, je suis en pleine tournée de la pièce Times Square, mise en scène par José Paul. C’est une belle histoire de quatre solitudes un peu blessées qui vont se tendre la main pour traverser la vie. C’est à la fois drôle et touchant. C’est le genre de comédie que j’aime où le rire naît de l’émotion.

Arrête avec tes mensonges d’Olivier Peyon avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez, Jérémy Gillet, Julien de Saint-Jean…