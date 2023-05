Innovatouch Cosmetic : 2 soins bonne mine à l’abricot à shopper !

Découvrez la magie du Sérum Abricot et de la Crème Bonne Mine Abricot d’Innovatouch Cosmetic. Ces produits révolutionnaires vont transformer votre peau, en révélant un teint lumineux et naturel. Préparez-vous à une expérience beauté revitalisante comme aucune autre !

Sérum Bonne Mine ABRICOT – 30 ml – 19,99€

Soyez prêt à tomber amoureux du Sérum Abricot d’Innovatouch Cosmetic, le coup de foudre beauté de l’année! Un teint radieux sans maquillage lourd? Oui, c’est possible avec notre double action révolutionnaire!

Première étape: le Flash Bonne Mine ! Imaginez le rayonnement d’une journée ensoleillée ou la fraîcheur d’une balade en forêt capturés dans une petite bouteille. Grâce à des pigments soigneusement sélectionnés, ce sérum offre un éclat instantané à tous types de peaux. Pas de maquillage pesant, juste votre teint naturel sublimé!

Mais ce n’est pas tout! L’acide hyaluronique, l’huile de noyau d’abricot vierge et la glycérine végétale sont les super-héros cachés de ce sérum. Ensemble, ils hydratent, revitalisent et nourrissent la peau pour une douceur et une souplesse incomparables.

Le sérum visage bonne mine d’INNOVATOUCH Cosmetic est un concentré de beauté ultra-puissant! Grâce à sa formule hautement concentrée, quelques gouttes suffisent pour transformer votre peau. Et le meilleur dans tout ça? Il s’intègre parfaitement à votre routine beauté quotidienne, en complément des autres produits de la gamme Soin Bonne Mine.

En résumé, le Sérum Abricot d’Innovatouch Cosmetic est plus qu’un simple produit de beauté. C’est votre allié pour une peau naturellement radieuse, une véritable arme secrète pour combattre les signes de fatigue et de stress. Alors, qu’attendez-vous? Illuminez votre peau et soyez prêt à conquérir le monde!

Crème visage Abricot – 50 ml – 18,99€

Faites place à la nouveauté qui va éclairer votre routine de soins du visage : la Crème Bonne Mine Abricot d’Innovatouch Cosmetic. Inspirée par la beauté naturelle d’une journée en plein air, cette crème fait des miracles pour révéler un teint lumineux et revitalisé.

Qu’est-ce qui rend cette crème si spéciale ? Son double effet innovant. D’abord, l’Effet Flash Bonne Mine transforme votre teint dès la première application. Grâce à des pigments soigneusement sélectionnés, la Crème Bonne Mine Abricot offre une touche d’éclat immédiate, pour un effet floutage léger. Le résultat ? Un teint rehaussé, sans le poids d’un maquillage lourd.

Mais la magie de ce soin ne s’arrête pas là. L’actif Flash Éclat, d’origine naturelle et riche en peptides de Lupin, favorise une peau saine et oxygénée pour un éclat du visage longue durée. Dites adieu au teint terne et fatigué!

Conçue pour une sensation de fraîcheur immédiate, cette émulsion légère est enrichie en huile de noyau d’abricot. Elle pénètre rapidement la peau, offrant un effet lumière rehausseur de teint dès son application. C’est le petit plus qui fait toute la différence!

La Crème Visage Abricot 50ml d’Innovatouch Cosmetic s’associe parfaitement aux autres produits de la gamme Bonne Mine. Elle s’intègre facilement dans votre routine beauté quotidienne, pour une peau éclatante de santé jour après jour.

En somme, la Crème Bonne Mine Abricot d’Innovatouch Cosmetic est bien plus qu’un simple soin du visage. C’est une invitation à célébrer la beauté naturelle de votre peau, tout en la nourrissant et la protégeant. Avec sa double action innovante et sa formule enrichie, elle offre une solution complète pour un teint frais et lumineux. Qu’attendez-vous pour l’essayer?