La peau de l’ours – Ed. Sarbacane

La peau de l’ours est un album jeunesse, de Lionel Tarchala, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2023. Un livre qui propose de retrouver Grosse Bête Velue et Petit Homme Poilu, pour une nouvelle aventure, où leur amitié va être mise à rude épreuve.

Grosse Bête Velue vagabonde, loin, très loin au pays des rêves. Cela est tellement agréable de planer au milieu des nuages et de sentir son corps, d’habitude si lourd, soudain si léger… alors qu’il plane, l’ours aperçoit la maison de Petit Homme Poilu. Il se demande si lui aussi est en train de rêver. L’ours curieux regarde par la fenêtre. Son ami est bien confortablement installé, devant son poêle à bois. Grosse Bête Velue est heureux de rencontrer son ami dans un rêve, il sourit. Mais son rêve si doux tourne vite au cauchemar, lorsqu’il voit, aux pieds de Petit Homme Poilu, une grande peau velue et bleutée, comme la sienne !

A son réveil, Grosse Bête Velue peine à se réveiller et reste perplexe quant à son cauchemar. Il doute de son ami… S’ensuivent quelques malencontreux malentendus, entre les deux amis qui se fuient et se cherchent. Le récit est doux et amusant, avec ce quiproquo qui va mette à rude épreuve l’amitié qui lie les deux héros. L’amitié, la peur, l’incompréhension, le jeu et le partage sont au cœur de cet album jeunesse plutôt bien mené. Le texte est simple et plaisant, plutôt bien rythmé, comme l’intrigue, avec plusieurs rebondissements. La fin est pleine de tendresse, pour cette histoire savoureuse. Le dessin est plaisant, avec des personnages expressifs, ainsi qu’une belle palette de couleurs.

La peau de l’ours est un album jeunesse, des éditions Sarbacane, dans lequel on retrouve avec plaisir Grosse Bête Velue et Petit Homme Poilu. Une nouvelle aventure pour eux, qui va mettre à rude épreuve leur amitié et leur confiance mutuelle.

Lien Amazon