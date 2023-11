Bébé découvre “Mes premiers airs de DJ set”

La littérature jeunesse prend un virage électro avec la sortie du livre “DJ set” chez les éditions Grund, une initiative originale qui allie éveil musical et découverte tactile pour les bébés dès 6 mois. Illustré avec brio par Thierry Manes, ce livre sonore permet aux plus jeunes de se familiariser avec les rythmes et les mélodies de la musique électro, un genre musical contemporain qui fascine toutes les générations.

L’expérience est interactive : en appuyant sur l’une des six puces sonores disséminées à travers le livre, les enfants déclenchent des morceaux iconiques qui ont marqué le monde de la musique électro. Ils se retrouvent ainsi au coeur d’un DJ set miniature, s’initiant aux sons qui ont fait danser le monde entier. De “Get Lucky” de Daft Punk à “All Stars” de Martin Solveig, en passant par “Titanium” de David Guetta, ce livre est une véritable célébration des artistes électro français qui ont conquis les charts internationaux.

Ce n’est pas seulement une aventure auditive, mais aussi un voyage visuel. Les illustrations de Thierry Manes sont un festin pour les yeux, avec des couleurs vibrantes et des personnages dynamiques qui captivent et maintiennent l’intérêt des jeunes lecteurs. Chaque page est une invitation à explorer et à interagir, renforçant la motricité fine des tout-petits tout en nourrissant leur curiosité naturelle.

Bébé fait pété les platines du DJ

La sélection musicale a été pensée pour plaire non seulement aux oreilles des bébés mais aussi à celles de leurs parents, créant des moments de partage autour de la musique. “Mes premiers airs de DJ set” n’est pas qu’un simple livre sonore, c’est un pont entre générations, un outil d’éveil qui permet aux parents de transmettre leur amour de la musique à leurs enfants dès le plus jeune âge.

À l’heure où l’éducation musicale prend de plus en plus de place dans l’apprentissage précoce, ce livre se présente comme une belle porte d’entrée dans le monde des sons et des rythmes. “Mes premiers airs de DJ set” s’avère être un choix judicieux pour développer l’écoute active, la reconnaissance des différents instruments et l’appréciation de la musique comme expression artistique.

Ainsi, “DJ set” aux éditions Grund est une expérience sensorielle complète, un premier pas vers la culture musicale et une célébration des talents musicaux français, accessible dès le berceau.