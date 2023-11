Mon ABCdaire Larousse pour apprendre l’alphabet

“Mon ABCdaire Larousse” fait une entrée fracassante dans le monde de l’éveil grâce aux éditions Larousse Jeunesse. Adieu, méthode soporifique! Bonjour, interactivité pétillante! Un tourbillon de jeux et d’images, voilà le credo de cet abécédaire nouvelle génération pour une découverte de l’alphabet adaptée aux tout-petits.

Imaginez le tableau: chaque lettre se transforme en mini-terrain de jeu. “A” comme “Aaaaaa”, imitez le patient brave chez le docteur ! Tournez la page, et “Bêêêê” – vous voilà en chèvre espiègle. Avec le “U”, vous voilà en train de chevaucher un cheval où vous lui demander d’avancer” Huuuuu”. Vous l’aurez compris, chaque son, chaque lettre entraîne un sourire et une invite au jeu.

Sur la page de gauche, c’est le festival pour découvrir la lettre : une devinette ici, un mime là, une comptine qui vous chatouille les oreilles etc. Les jeux ne manquent pas. Chaque lettre réinvente sa propre fête.

Maintenant sur la page de droite, les mots s’animent. Chaque terme devient un tableau, une scène où l’imaginaire prend son envol. En plus, les petites mains pourront tracer la lettre en grand.

Apprendre en s’amusant avec l’ABCdaire Larousse

Le périple alphabétique se déroule en quatre temps : prononcer, tracer, découvrir, jouer. Par exemple, avec la lettre”P”, on “piou piou” avec les oisillons. La lettre”M” dévoile quand à elle une main, la montagne, la mouche, et le voyage continue ainsi : illustré et vivant. On joue, on chante, on découvre le tout en s’amusant. Votre enfant ne risque pas de s’ennuyer en apprenant l’alphabet.

“Mon ABCdaire Larousse” excelle dans l’art de captiver. Chaque page est une scène, chaque lettre une histoire qui commence. C’est un spectacle pour les yeux, une mélodie pour les oreilles, un parcours tactile pour les doigts. Chaque bambin pourra tisser son propre chemin dans la forêt des mots. C’est une aventure sur mesure, semée d’éclats de rire et de pépites de savoir. Lettre par lettre, le trésor des mots s’étoffe.

Ce livre est l’allié rêvé pour les tout-petits. C’est le compagnon qui transforme l’apprentissage en un jeu captivant. Embarquez dans cette odyssée des lettres! Les enfants vont plonger tête la première, et vous, vous serez conquis!