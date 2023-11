Le Caliban, navire d’exploitation minière, parcourt l’univers afin de dénicher des trésors lointains. À son bord, l’équipe « éveillée » qui gère les petits soucis du vaisseau. Et les « endormis », en stase, qui attendent sagement qu’un spot bénéfique soit découvert pour pouvoir s’activer !

Tandis que le voyage se passe au mieux, le Caliban « heurte » quelque chose d’énorme. Ou plutôt se retrouve congloméré avec un bâtiment extra-terrestre…

Le début d’événements inquiétants, pour débuter ce thriller sci fi angoissant.

À retrouver en one-shot aux Éditions Komics Initiative !! (+14)

Le décor :

Voyager à la recherche de trésors lointains…

Pendant que San, branchée directement sur l’interface du vaisseau, tente quelques réparations sommaires, Nami complète son journal de voyage. Une activité qui lui permet de garder toute sa tête. Car, le vide intersidéral, ça va un moment, mais après plusieurs années… On commence à trouver le temps long ! C’est pour cela que des tests psychologiques et physiques sont nécessaires pour tenir la barre. L’équipage principal reste éveillé pendant le voyage. Le gros lot ! Tandis que les autres, mineurs, métallurgistes, et géologues, sont sagement endormis en stase dans leur capsule.

Et tant mieux ! Déjà qu’il faut composer avec les quatre autres. Surtout Karien, le capitaine, un gros connard de service aussi froid que l’espace glacial qui les entoure !

Le travail n’est pas compliqué : ils trouvent, ils récoltent, ils envoient sur Terre. Nami se rappelle que lorsqu’elle l’a quitté, la Terre « ressemblait à une tumeur respirant par une cheminée d’usine ». Mais tout ça, la conquête de l’espace, l’exploitation, l’annihilation de la Terre, reste un rêve dans chacune des pensées !! Quel progrès ! Et pas une vie extra-terrestre alentour…

Jusqu’à ce jour. Une immense lumière rouge, un choc. Le Caliban a heurté quelque chose d’énorme. Non, en fait, c’est pire. On voit les capsules de stase se disperser dans l’espace tandis que Nam et le reste de l’équipage composent avec la rencontre violente qui leur a bousculé les sens, et l’estomac.

Et puis c’est l’horreur.

Dans un des couloirs, ils découvrent Canny, comme coupé en deux par un objet qui se serait soudé à leur vaisseau…

Le point sur le comics :

Quand Garth Ennis s’essaie à la science-fiction, ça donne un huis clos anxiogène à souhait !! Alors, oui, on a un scénario qui sent bon le film année 80 de Ridley Scott, mais bon, Ridley Scott, c’est quand même une pointure. Et lui arriver à la cheville, avec un scénario en toute virtuosité, c’est déjà un TRÈS bon point.

Donc, voilà, dans Caliban publié chez Komics Initiative, on a l’espace, et une réflexion acerbe sur l’avènement de sa conquête. Et puis on a aussi le vaisseau et une collision aux conséquences horrifiques ! Ennis maintient une dynamique progressive, où l’on découvre un à un, comme l’équipage, avec stupéfaction, le pourquoi du comment de cette collision. Pas de « jump scare », mais une tension permanente, donnée par les dissensions entre l’équipage, les relations et ce truc qui vous collent aux basques pour mieux vous éliminer !!

Même si on rencontre les bestioles de toutes formes, aussi dégoulinantes, qu’effrayantes, que Facundo Percio éclabousse de son art, dites vous bien que ce n’est pas la grosse bébête qui mangera la grande.

La conclusion :

Mais que c’est bon de se retrouver dans l’espace aseptisé et glacial, à trembler de froid, et d’effroi !!! Un pur moment thriller sci fi, bien influencé, mais dont le scénario vous possède avec habileté du début jusqu’à la fin de l’histoire ! Un titre, dont le nom Caliban, provient de la pièce de théâtre de Shakespeare : La tempête. De quoi alimenter votre imagination avant de découvrir ce one shot oppressant chez Komics Initiative, dont la couv attire de son impitoyable et trompeuse illustration !!! (Bien fait pour vous ! Ça vous apprendre à faire des amalgames !!!)