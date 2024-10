Le Fabuleux Noël Spectacle immersif au Chateau de Rambouillet

Partagez





Du 22 novembre et 18 décembre 2024, le Château de Rambouillet accueillera un tout nouveau parcours-spectacle. Conçu pour faire revivre un des joyaux du patrimoine français, cet événement vous transporte à travers les époques. La scénographie, signée par la compagnie Polaris, intègre des éléments de théâtre, de danse et de contes historiques, rendant chaque pièce du château plus vivante que jamais.

Un voyage inédit à travers le temps

L’histoire se déroule en décembre 1907. L’intendante du château invite sa filleule, Ilda, pour célébrer Noël dans ce lieu abandonné par ses propriétaires pour les fêtes. Mais leur tranquillité est soudain interrompue par l’arrivée surprise du Président et de la Première Dame, accompagnés du Roi et de la Reine de Norvège. Le château se prépare alors pour un réveillon exceptionnel.

Ilda se souvient d’une ancienne légende de Noël, celle du Nisse, un esprit bienveillant capable de voyager à travers les époques. Un grelot retentit, et en prononçant une formule magique, le Nisse apparaît. Le public, guidé par Ilda, se retrouve transporté trois fois dans différentes périodes de l’histoire du château, découvrant la magie de Noël à travers les siècles.

Une expérience féérique pour toute la famille

Le spectacle invite petits et grands à retrouver leur âme d’enfant. À chaque salle traversée, le public est émerveillé par des décors somptueux et des costumes d’époque. Le château, habituellement calme, s’anime avec des scènes qui évoquent la grandeur des réceptions royales et présidentielles.

Une équipe reconnue aux commandes

À la tête du projet, la société Polaris, déjà reconnue pour son expertise dans la mise en scène de spectacles immersifs. Elle s’est illustrée avec des événements comme Le Grand Réveillon au Château de Champs-sur-Marne, le conte enchanteur de La Belle et la Bête au Château de Maisons-Laffitte, ou encore La Nuit des Reines, retraçant l’histoire des grandes reines à la Basilique de Saint-Denis. Après le succès de Secret Défense, une immersion dans l’intimité présidentielle, Polaris revient au Château de Rambouillet avec Le Fabuleux Noël, une création inédite pour la fin d’année 2024

Un rendez-vous à ne pas manquer

Amateurs de conte, d’histoire ou à la recherche d’une expérience familiale unique, Le Fabuleux Noël de Rambouillet promet de vous émerveiller. Réservez dès maintenant pour plonger dans un monde où se mêlent Histoire, féerie et traditions de Noël.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Spectacle du 22 novembre au 15 décembre 2024

Chateau de Rambouillet – 78120 Rambouillet

Tarifs à partir de 12,99 €