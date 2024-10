Le chat, la chouette et le poisson frais, une aventure pleine de ruses

Dans Le chat, la chouette et le poisson frais, paru aux éditions Le Père Castor, on plonge dans une histoire malicieuse et amusante où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Chat gris, notre héros à moustaches, se rend chaque jour à l’étang pour pêcher… mais aujourd’hui, surprise ! Une chaloupe en bois flotte tranquillement, remplie d’un panier de poisson frais. De quoi exciter l’appétit de notre félin, prêt à tout pour récupérer ce précieux butin, à condition de ne pas se mouiller, bien sûr.

C’est là que la chouette entre en scène. Posée non loin, elle observe et, d’un air taquin, lui glisse qu’elle connaît le secret de cette chaloupe mystérieuse. Mais tout a un prix ! « Aide-moi d’abord, ma patte est coincée sous cette bûche », propose-t-elle. Chat gris hésite, car lui, il a surtout peur de l’eau et n’a pas de temps à perdre avec cette chouette en détresse. Mais attention, la chouette n’a pas dit son dernier mot ! Elle lui offre une série de solutions astucieuses pour qu’il atteigne la chaloupe sans se mouiller. Facile, non ? Pas si sûr…

Et si Chat gris avait aidé la chouette ?

Et voilà que Chat gris se lance dans une série de tentatives, toutes plus farfelues les unes que les autres, pour accéder à ce festin de poisson. Mais la chouette, plus maligne qu’elle n’en a l’air, semble avoir d’autres plans. Sans dévoiler la fin, disons simplement que notre cher Chat gris n’a peut-être pas fait le meilleur choix en ignorant l’appel à l’aide de la chouette… car cette histoire lui réserve quelques surprises !

Drôle et pleine de malice, Le chat, la chouette et le poisson frais est un régal pour les petits comme pour les grands. Une belle leçon sur l’entraide, l’égoïsme et les conséquences qui découlent des choix que l’on fait. Une lecture captivante et pleine d’humour qui montre qu’aider les autres peut parfois nous éviter bien des tracas !

