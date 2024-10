Maxime d’Aboville fait revivre la Révolution française au Théâtre Hébertot

Partagez





Revivez la Révolution française à travers un spectacle épique où Maxime d’Aboville, s’inspirant des plus grands auteurs du XIXe siècle, fait revivre les moments clés de cet événement majeur qui a bouleversé l’histoire.

Comédien d’exception, double lauréat du Molière du Comédien, Maxime d’Aboville continue de marquer les esprits. Après avoir incarné Robespierre dans Pauvre Bitos, il revient sur scène avec un spectacle ambitieux consacré à la Révolution française. S’appuyant sur des textes majeurs de notre patrimoine littéraire, de Victor Hugo à Alexandre Dumas, il fait revivre cette période fondatrice.

Une fresque épique et littéraire

De la prise de la Bastille à la chute de Robespierre, en passant par l’abolition des privilèges et la Terreur, Maxime d’Aboville plonge le spectateur au cœur des événements qui ont bouleversé la France. S’inspirant des œuvres grandioses du XIXe siècle, il dresse un tableau épique de ces cinq années qui ont façonné l’histoire.

Un mythe aux résonances actuelles

La Révolution française est plus qu’un simple événement historique. Elle résonne avec les insurrections et débats contemporains, de Mai 68 aux mouvements sociaux actuels. Maxime d’Aboville laisse les grands auteurs du XIXe siècle raconter cette histoire, sans imposer son point de vue. Le spectacle devient ainsi une réflexion ouverte sur le poids symbolique de la Révolution et ses échos dans notre société actuelle.

D’après Hugo, Michelet, Dumas, Lamartine

De et par Maxime d’Aboville

Mise en scène Damien Bricoteaux Création sonore Aurélien Cros Une production Théâtre Hébertot en accord avec le Poche Montparnasse.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Représentations les mercredi 19h / les samedis 16h – Du 28 septembre 2024 au 4 janvier 2025