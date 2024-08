Quiz des jeux – Ed. Gründ

Quiz des jeux est une boîte de jeu de cartes, des éditions Gründ, parue en juin 2024. Une petite boîte pratique, à emporter partout, qui propose d’apprendre et de défier ses amis autour de plus de 140 questions, pour être incollable sur le Jeux Olympiques 2024 et les athlètes.

La boîte, qui se ferme et s’ouvre grâce à un aimant, se compose de 49 cartes. Une carte présente les règles du jeu. La petite boîte est solide et pratique, facile à emporter, en week-end, en vacances, ou en soirée, pour s’amuser en famille, ou entre amis. Le jeu propose de découvrir ou redécouvrir l’athlétisme, le basketball, la boxe, le BMX, le golf, le football, le tennis, le hockey… Le but du jeu reste simple, il suffit d’atteindre 10 points, pour être au top du classement ! Aussi, chaque carte possède trois questions, et une bonne réponse vaut un point.

Le jeu est simple à mettre en place, avec une pioche à constituer, en mélangeant les cartes. Le jeu peut se jouer en équipe, à partir de quatre joueurs, ou en solo. La première équipe, ou le premier joueur, tire une carte et lit les trois questions à l’adversaire. Ce dernier choisit de répondre à l’une des questions. Si la réponse est correcte, le point est remporté, la carte est posée devant. Pour une réponse incorrecte, la carte est replacée sous la pioche. Dans les deux cas, c’est au tour du joueur qui a répondu de tirer une carte et de poser les questions suivantes. La première équipe qui remporte dix points, gagne la partie !

Le jeu présente différentes parties, entre athlétisme, basketball, multisports, boxe, football, golf, haltérophilie… Des sports différents, pour tenter de tous savoir sur ces jeux, ces sports et ces athlètes, d’aujourd’hui et d’hier. Le jeu reste simple et rapide, plutôt plaisant, pour parfaire ses connaissances pour les jeux olympiques.

Quiz des jeux est un jeu de cartes, pour parfaire ses connaissances sur les jeux, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, paru aux éditions Gründ. Le jeu de carte reste simple et plaisant. Il permet d’apprendre et de défier ses amis ou sa famille, autour des sports que l’on retrouve aux Jeux Olympiques.