Le réseau Papillon – Danger sur le maquis – Éditions Jungle

Partagez





Alors que la petite troupe du Réseau Papillon, continue de saboter les missions de l’ennemi, le siège du Sipo-SD s’organise pour les débusquer. Ils ont même recruté un groupe de collaborationnistes français, afin d’infiltrer les réseaux de résistance et de frapper un bon coup.

Les amis du Réseau Papillon doivent se mettre au vert un moment. Mais impossible, lorsque le père de François est capturé pour de mauvaises raisons…

Danger dans le maquis, huitième tome de cette série historique jeunesse.

Paru le 4 avril 24 aux Éditions Jungle. (+10)

Le décor :

Septembre 1943 – Forêt de Saint-Sever…

André et ses amis/es guettent derrière le grillage, les allées et venues des soldats allemands autour de l’entrepôt. Sans un bruit, lorsque la voie est libre, ils découpent délicatement la ferraille et pénètrent dans l’enceinte. Deux des soldats sont maîtrisés, avec un peu de chloroforme, tandis que Maria, grâce à sa précision au lancer de couteau, est forcée d’en éliminer un autre…

L’équipement est déposé sur les murs de l’entrepôt, le fil déroulé jusqu’à l’extérieur de l’enceinte. Lorsque l’équipe est en lieu sûr, André déclenche le “feu d’artifice” !!!

La mission réussie, ils savent à présent qu’ils devront se faire discrets, car ce coup bas ne va sûrement pas plaire aux boches.

Alençon – Siège du Sipo-SD…

Comme prévu, Herr Heyns, dans son bureau, est particulièrement énervé par les nouvelles. Mais voilà qu’une bande de collabo lui tend la main afin de retrouver les « terroristes » qui ont détruit l’entrepôt.

Le Réseau Papillon est plus que jamais en danger, surtout lorsque les adolescents ne se doutent pas une seconde que leur transmission ait été interceptée dans leur point d’origine…

Le point sur la BD :

C’est en 1943 qu’a eu lieu une rafle effectuée par les miliciens du régime de Vichy, sur des hommes soupçonnés d’appartenir à la résistance.

Et c’est dans ce huitième tome du Réseau Papillon aux Éditions Jungle, que les collaborateurs français s’agitent sur le tableau. Franck Dumanche met nos jeunes héros en danger, et une course contre la montre débute pour différentes raisons.

D’abord, et toujours pour retrouver les parents d’Edmond déportés (Cf le tome précèdent.). Mais maintenant, aussi, pour tenter de shunter les agissements de l’Occupant, et sauver celui qui est accusé. Le récit continue de se dérouler de manière rapide. On saute d’une situation à une autre afin de suivre les différents événements ! On est suspendu à chaque page, angoissant pour nos héros. Mais ont-ils vraiment besoin de nous ? !!!

En parallèle, les relations entre les résistants se fortifient. D’heureuses nouvelles viennent casser l’ambiance sombre de cette année 1943, qu’Otero nous sert avec des graphismes adaptés au plus jeune lecteur.

La conclusion :

La saga continue avec ces enfants courageux devenus des post-adolescents, avec des sentiments plus forts et plein de rage. Mais aussi, plein d’espoir et d’amour. Le Réseau Papillon grandit avec ses lecteurs et continue de les éduquer avec un final toujours plein de références. Maintenant, que ce titre est aussi publié en romans illustrés, on a hâte que Les Éditions Jungle nous annoncent une adaptation en dessin animé télévisé !!