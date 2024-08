Rencontre avec Laure Stemmann et Lucas Stephanik, jeunes producteurs de cinéma

Lorsqu’on assiste à des cérémonies de clôture de festivals ou lorsqu’on regarde à la télévision les soirées des César ou des Oscars, on entend toujours à un moment ou à un autre un réalisateur ou une réalisatrice remercier ses producteurs. Mais pour quelle raison ? Quels rôles les producteurs jouent-ils exactement dans l’élaboration d’un film ? Lors du dernier Festival de Cannes, nous avons rencontré deux jeunes producteurs, Laure Stemmann et Lucas Stephanik. Il y a a un peu plus de six mois (en janvier 2024), ils ont créé à Bruxelles leur société de production Specimen Films. Un très beau projet qu’ils ont concrétisé à seulement vingt-quatre ans.

Specimen Films : une toute jeune société de production

C’est à Cannes que Laure commence ses études de cinéma, au lycée Carnot, en Prépa littéraire spécialité cinéma. Après elle “monte” à Paris où elle obtient une licence de philosophie et une licence de cinéma. Elle travaille ensuite pour Eaux Vives Productions, qui a co-produit notamment Plus que jamais, de Emily Atef, le dernier film dans lequel a tourné Gaspard Ulliel, aux côtés de Vicky Krieps. “C’est ce film qui m’a formée. Je me suis rendue trois jours sur le tournage au Luxembourg et j’ai pu échanger avec les comédiens”, nous a confié Laure. Avec l’équipe de production, elle se rend même au Festival de Cannes en 2022 pour assister à la projection du film sélectionné dans la catégorie Un Certain Regard. Après cette très belle expérience, elle intègre l’INSAS, une école de cinéma bien connue en Belgique (l’équivalent de la Femis en France). C’est là qu’elle rencontre Lucas Stephanik. Le jeune homme a une licence de droit à l’Université Panthéon-Assas à Paris et s’est formé auprès de Quad en France et d’autres sociétés de production établies, en Belgique. Après un master de gestion de production qui leur a permis de développer des projets, ils décident, en septembre 2023, de déposer un projet de long métrage à l’aide aux productions légères de la fédération Wallonie-Bruxelles. Soutien obtenu à la condition de devoir fonder une société pour que ce film puisse voir le jour. C’est ainsi que Specimen Films a été fondée en janvier. Quant au film, un long métrage réalisé par Arthur Michel, ancien étudiant de l’INSAS, il est tourné cet été dans le sud de l’ Albanie pour une sortie en 2025. “Tout est allé très vite. C’est une expérience inouïe”. Laure et Lucas apprécient le travail de ce jeune réalisateur depuis ses débuts : “il filme de façon documentaire mais il y a toujours quelque chose d’assez fantastique et mystique dans son travail”. Ce long métrage, intitulé Leskovik, raconte l’histoire de trois hommes qui vont passer leur dernier été ensemble à Leskovik. Ils vont se mettre en tête de chercher une ville antique cachée. Cette quête mystique mettre à l’épreuve ce qui les unit entre eux et à l’Albanie. Un beau projet que Laure et Lucas vont accompagner du début à la fin. Il y en aura d’autres dans les mois et les années à venir. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’ils se sont rendus cette année au Festival de Cannes. ” Notre objectif était d’avoir des rendez-vous avec des distributeurs et des vendeurs pour envisager la diffusion de ce film mais aussi pour pouvoir rencontrer d’autres sociétés en vue d’établir de nouveaux projets en coproduction. “

Producteur : un métier passionnant

Pour le public, le métier de producteur est quelque peu entouré de mystère. On sait qu’il finance le film. Mais encore ? Les deux jeunes producteurs nous ont expliqué combien le rôle du producteur était fondamental dans toutes les étapes d’un film. “Le producteur suit le film du début à la fin, c’est-à-dire depuis les premières lignes du scénario jusqu’à son exploitation dans les salles de cinéma. Il a la responsabilité de rendre le film possible, en développant la partie artistique avec le réalisateur, en cherchant le financement, en réunissant le matériel et l’équipe et en assurant sa post-production et la vente à un diffuseur. ” Un métier que Laure et Lucas exercent avec passion : “il n’y a aucun film, ni aucun jour qui se ressemblent dans ce métier. Il est multi-disciplinaires. On touche aussi bien aux côtés juridiques et financiers, qu’aux côtés artistiques et humains.” Quand Laure s’est orientée vers le cinéma, ce qui l’a séduite dans la production, “c’est que c’est un métier où on peut beaucoup écrire. On peut accompagner l’auteur dans l’écriture de son scénario et de son dossier mais on n’est pas responsable artistiquement du projet.” Et de conclure ensemble : “on est ouverts pour lire, conseiller et accompagner des réalisatrices et réalisateurs émergents !”.