Shubeik Lubeik – Vos désirs sont des ordres – Éditions Steinkis

Partagez





Et si vous aviez la possibilité d’acheter des vœux en bouteilles, qu’un génie en sorte et vous dise la phrase magique : Shubeik Lubeik !!! Quel vœux feriez-vous ???

Aziza, Nour et Shokry sont sur le point d’exaucer les leurs ! Mais, dans une société contemporaine égyptienne, où il est dur de trouver sa place, au milieu des tensions sociales, et de son affect, il va falloir bien réfléchir à son désir profond !

Un one shot à la fois poétique et réflexif, extrêmement effronté, à la conclusion pleine de bienveillance, de paix et d’acceptation de soi !

527 pages, d’une magie pure publiée depuis le 5 Juin 24 aux Éditions Steinkis !

COUP DE CŒUR

Le décor :

#La lecture se fait originellement de droite à gauche dans cette œuvre#

La vieille Hagga revient sur sa jeunesse dans le Caire contemporain. Elle raconte qu’à son époque, on pouvait acheter des vœux en bouteille ! Oui, vous avez bien lu ! Dans cette histoire, les vœux sont en vente dans chaque échoppe. Il en existe de différentes classes, alors il faut bien les choisir ! Car, malgré le contrôle du gouvernement sur ces ventes, les vœux de troisième classe par exemple ne sont pas toujours ce qu’on attend.

En effet, ils sont bon marché. Et tout le monde sait que « bon marché » rime souvent avec mauvaise qualité !! D’ailleurs, lorsqu’une jeune fille a eu l’idée d’acheter un de ces vœux, et qu’elle a vu ce génie sortir de cette fiole, en lui demandant : » Tu veux quoi ? » , elle aurait dû se raviser. Mais, innocente et tellement curieuse, elle a répondu : « Je voudrais perdre 10 kilos » ! C’est alors qu’elle a commencé à se « démanteler » pour perdre le poids de ses bras et de ses jambes : 10 kilos !!! Ces vœux-là, ne sont vraiment pas de bons vœux, on vous l’avait dit !

La radio du vieux Shokry crache les nouvelles du gouvernement : dorénavant, la vente sur le marché des vœux de troisième classe sera formellement interdite !!!

Mais, Shokry, Aziza, et Nour vont en faire les frais,et voir leur avenir complètement changé …

Le point sur la BD :

Derrière ce roman graphique, d’une attachante originalité, publié aux Éditions Steinkis, se cache un vent de protestation contre la société contemporaine ! Deena Mohamed nous enrobe de magie et de saveurs d’orient grâce à ses calligraphies, son style signé et cette magie humoristique et contestataire. On plonge dans un récit choral, et humain, avec des personnages attachants, pittoresques. Qui deviennent une partie de nous-même avec leurs désirs, au départ quelque peu farfelus, puis, au fil de la réflexion qui deviennent de plus en plus sensés en prenant une dimension personnelle, et/ou à plus grande échelle.

C’est magnifiquement écrit, sans longueur malgré le pavé et chacune des histoires des personnages deviennent comme des évidences. On voyage entre noir et blanc et couleurs.

On y apprend pas mal de mots que l’autrice nous traduit au fur et à mesure, comme ce titre Shubeik Lubeik, une phrase qui signifie : Vos désirs sont des ordres ! Et bien d’autres…

La conclusion :

Un roman graphique totalement sous-côté mais ça ne va pas durer ! Shubeik Lubeik est un « bonbon » oriental : chaud et légèrement piquant, mêlant profondeur humaine et intellectuelle à un sens de l’humour bien subversif.

N’attendez pas une minute de plus pour aller regarder sur le site des Éditions Steinkis, et, à défaut d’obtenir un vœu en bouteille, vous aurez un moment d’émotion intense et chaleureux !

COUP DE CŒUR